Puigdemont pide al presidente del Gobierno que se someta a cuestión de confianza

Lunes, 09 Diciembre 2024 18:04

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado hoy que su grupo parlamentario en el Congreso de Diputados ha registrado una iniciativa para pedir al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza.

Esta declaración se ha realizado en el marco de una conferencia de prensa desde Bruselas, tras una reunión de la Dirección Ejecutiva Nacional de Juntos, en la que se ha valorado el primer año desde la firma del Acuerdo de Bruselas entre Junts per Catalunya y el PSOE.

Un año después de la firma del Acuerdo de Bruselas, Puigdemont ha denunciado que "el presidente Pedro Sánchez no ha dedicado los esfuerzos que le pedimos".

Como ejemplos de este fracaso, ha citado que “el catalán sigue sin ser lengua oficial en la UE, no hay amnistía –ya que una amnistía que no es completa no es amnistía–, y ha habido un silencio absoluto ante un ataque tan grave como el hecho de que todo un Tribunal Supremo decida arbitrariamente no aplicar una ley vigente”.

Además, Puigdemont ha criticado la "retórica de normalidad" que, a su juicio, los ministros del Gobierno español quieren vender.

Esta retórica, ha subrayado, es una "enmienda a la totalidad al espíritu ya la letra del Acuerdo de Bruselas para negociar el conflicto político".

En este sentido, el presidente de Junts se ha preguntado, de forma retórica: “Si ya disfrutamos de una normalidad tan maravillosa y tan fecunda, qué sentido tiene para el PSOE negociar los acuerdos que permitan superar un conflicto que, según ellos, ¿ya no existe?”

Por todo ello, el presidente Puigdemont ha justificado la petición de cuestión de confianza, recordando que “Juntos dejamos claro en el debate de investidura de Pedro Sánchez que, si avanzábamos, la legislatura tendría recorrido. Pero que si se trataba de marear la perdiz, Junts no sería el apoyo que el Gobierno español buscaba” y que “tendría consecuencias”.

"Un año después podemos concluir que las cosas no van bien", ha añadido Puigdemont, asegurando que ha llegado el momento de decidir entre "un punto de inflexión o dejarlo correr", tal y como ha concluido el presidente.