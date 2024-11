Los trabajadores cuestionan dirección de EFE ante perdida de credibilidad

Miércoles, 27 Noviembre 2024 15:19

El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, ha mantenido ayer una reunión con todas las secciones sindicales para dar explicaciones sobre los errores que dieron lugar a la publicación de dos noticias falsas en los últimos días, lo que ha supuesto un grave deterioro reputacional para esta empresa.

La sección sindical de Comisiones Obreras ha agradecido la disposición de Oliver para dar la cara ante los representantes de los trabajadores, pero su discurso no ha servido para tranquilizar los ánimos de algunas personas que ven con preocupación el deterioro de la credibilidad de la agencia de noticias.

Según este sindicato, la explicación de Oliver apunta que no ha calibrado en su justa medida la importancia de estos errores y, aunque ha hablado de implantar medios para que no vuelvan a ocurrir, no concretó qué medidas son las que llevará a cabo para evitar volver a caer en el descrédito.

"No puede lavarse las manos con un simple “fallo técnico” desviando la atención a una “brecha de seguridad informática” y dejar flotando en el aire el buen hacer de los compañeros informáticos y técnicos de esta casa", ha señalado.

CCOO ha recordado a Oliver que, para combatir la desinformación que se ha incrementado con la implantación de las nuevas tecnologías, la mejor “arma” es recuperar la vieja costumbre de contrastar las informaciones.

"Pero Oliver no sintió la necesidad de alentar a los representantes de la plantilla a hacer algo tan sencillo y tan eficaz y no pareció muy escandalizado por el hecho de que se use una red social como única fuente de información. En el famoso manual de “Consejos para no caer en bulos” también echamos en falta esta recomendación tan básica. Una de las primeras que enseñan a los futuros periodistas en la facultad", ha censurado.

Para el sindicato le resulta curioso que el presidente de la Agencia EFE la red social X (anteriormente conocida como Twitter) sea una fuente lo suficientemente solvente como para ser la única que se tenga en cuenta para elaborar las informaciones que se lanza a los abonados.

Los periodistas más veteranos han aprovechado la reunión para señalar a Oliver que, en otros tiempos, en la Agencia EFE se llegaban a paralizar informaciones si no estaban avaladas por al menos dos o tres fuentes.

"No podemos permitir que la credibilidad que tanto han luchado por conseguir los trabajadores de EFE -los de hoy y todos los que nos precedieron- se pierdan de un plumazo por la falta de estrategia, las malas decisiones de los directores y responsables de turno y por la nula gestión de los que llevan las riendas en esta casa", ha censurado.

Ante la petición de depurar responsabilidades para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro, Oliver ha trasladado a los trabajadores que no tomará “medidas punitivas” por “humanidad”.

Todas las secciones sindicales presentes en la reunión se han mostrado en contra de que los responsables de los errores fueran despedidos, porque han considerado que los fallos humanos existen y siempre existirán, pero han estimado que hay personas que cobran suculentos “complementos personales”, ostentan cargos de responsabilidad y han demostrado no estar a la altura de la más mínima ética y deontología profesional, por lo que, a juicio de los sindicatos, deberían ser relegados de sus puestos para desarrollar funciones más acordes con su capacitación por el bien de la empresa y por su viabilidad económica.

En el análisis realizado de la situación de descrédito de EFE hubo alguna voz que ha verbalizado sus sospechas de que el nombramiento del señor Oliver como presidente “había pesado mucho a EFE” por haber ostentado el cargo de secretario de Estado de Comunicación entre 2018 y 2021 con Pedro Sánchez.

"Por mucho que al señor Oliver le moleste que le cuestionen la objetividad por su adscripción política (no olvidemos que cerró la lista del PSOE en la Comunidad de Madrid en las elecciones de 2019), su nombramiento fue extremadamente controvertido y criticado por muchos de nuestros clientes. Uno de ellos fue el diario El País, que en su editorial del 8 de diciembre de 2023 titulado Respeto a la agencia Efe, alertó de que esta maniobra producía “un daño innecesario al decoro institucional” al considerar que el señor Oliver es una persona “sin la más mínima apariencia de imparcialidad”, y recordó que su tiempo al frente de la Secretaría de Prensa de La Moncloa “destacó por la protección militante del Gobierno por encima del servicio a los medios”, han recordado.

Los sindicatos han acusado a Oliver de demostrar mucha soberbia y poca autocrítica.

CCOO lleva mucho tiempo denunciando en EFE que se promocione a personas causantes de muchos males que aquejan a esta empresa y que pese más la adscripción política o los intereses de ciertos sindicatos que el buen hacer profesional.

"Somos una empresa pública y cumplimos una función clara. Nuestra independencia debe estar fuera de toda duda gobierne quien gobierne y por eso entendemos que nuestro deber es señalar todas las decisiones y nombramientos que entendemos que ponen en riesgo la credibilidad de la casa y la estabilidad del empleo de los trabajadores que la conformamos", ha recfalcado.