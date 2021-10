Entrega de los Premios Princesa de Asturias

Sábado, 23 Octubre 2021 10:04

La princesa Leonor ha reivindicado este viernes el papel de los jóvenes, de quienes ha asegurado que "tienen mucho que aportar" y han de ser "importantes" para lograr un mundo "más sostenible, más justo y mejor para todos".

Leonor de Borbón, acompañada por los reyes y la infanta Sofía, ha protagonizado su tercer discurso en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, que este año ha vuelto a celebrarse en un remozado Teatro Campoamor de Oviedo después de que en la anterior edición fuera en el Hotel Reconquista por la pandemia.

Sus Majestades los Reyes, acompañados de Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía, han presidido el acto de entrega de los premios de la Fundación Princesa de Asturias 2021, celebrado en el Teatro Campoamor de Oviedo con la presencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía.

El rey Felipe VI ha asegurado hoy que la pandemia ha evidenciado que "únicamente trabajando unidos" se pueden afrontar las situaciones más difíciles y ha advertido de que, en estos momentos decisivos para el futuro, es preciso reemprender el camino con "serenidad y sosiego", sin olvidar las raíces ni las lecciones y enseñanzas de gran valor que ha dejado la pandemia.

Don Felipe ha mandado este mensaje durante la ceremonia de entrega de los Premios Príncipe de Asturias celebrada de nuevo en el teatro Campoamor de Oviedo y ante cuyo auditorio se ha felicitado de que la crisis sanitaria haya constatado que la sociedad española es "fuerte, responsable, madura, solidaria y con gran capacidad de superación", aunque lo ha considerado insuficiente.

En su tradicional discurso, Su Majestad el Rey destacó que "...hoy, nuestras miradas se dirigen a la isla canaria de La Palma. Me gustaría tener un recuerdo muy especial —necesario, pero sobre todo muy sentido y cariñoso— para los que allí viven, que sufren desde hace un mes la tremenda erupción volcánica, y que han visto golpeadas sus vidas de una manera tan dramática y con tanta impotencia como tristeza... nos han pedido que no les olvidemos y, junto a todos los españoles, así será; no les olvidaremos... de ellos hemos escuchado y aprendido cómo las convicciones cívicas y los principios éticos, fortalecen, cohesionan y definen a las sociedades que los hacen suyos; cómo los valores inherentes a todo ser humano —la vida, la dignidad, la igualdad y la libertad— deben constituir un patrimonio de alcance universal..."

Don Felipe también ha referido que "...nos han advertido de la fragilidad de los valores democráticos, que no nos vienen dados; y cuyo vigor y vigencia demandan siempre una defensa firme, permanente, constante y consciente. De que la fortaleza y seguridad de un mejor futuro dependen de la responsabilidad, del cumplimiento del deber que a cada uno le corresponde, de la solidaridad y de nuestra cohesión... Así pues, hemos de seguir adelante con confianza, por el recto camino de los valores y de los principios que engrandecen a una sociedad y que —año a año— comparten y nos transmiten nuestros premiados. Creo firmemente que, si lo hacemos así, acertaremos. Y por muy difíciles que sean los retos que nos lleguen, los superaremos..."

Acto seguido, una vez leída el acta de concesión de los Premios, Su Majestad el Rey y Su Alteza Real la Princesa de Asturias hicieron entrega de los galardones, que en su edición de 2021 han recaído en:

Teresa Perales, Premio Princesa de Asturias de los Deportes

María Teresa Perales Fernández nació el 29 de diciembre de 1975 en Zaragoza (España). Amante del deporte desde niña, practicaba el kárate hasta que, a los diecinueve años, perdió la movilidad en las piernas a causa de una neuropatía. Se diplomó en Fisioterapia y se formó en coaching profesional, al tiempo que encontró en la natación un nuevo deporte en el que competir. Desde 1998 forma parte de la élite de la natación y es una de las deportistas paralímpicas en activo más laureadas.

Convertida en un ejemplo de superación para millones de personas con discapacidad en todo el mundo y en un icono del deporte paralímpico internacional, Teresa Perales comenzó su trayectoria en la natación adaptada en 1997 al participar en su primer Campeonato de España, donde ganó una medalla de oro y otra de bronce. Con varios récords de España y numerosas preseas en los Nacionales, Perales ha conseguido en los Europeos de 1999, 2001, 2003, 2011, 2014, 2016, 2018 y 2021 un total de 43 medallas (12 oros, 21 platas y 10 bronces). En su participación en los mundiales de 1998, 2002, 2006, 2015, 2017 y 2019 obtuvo 5 mejores marcas y ganó 22 medallas (4 oros, 10 platas y 8 bronces). En los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 –en los que fue la abanderada del equipo español–, Río 2016 y Tokio 2020 logró un total de 27 medallas (7 oros, 10 platas y 10 bronces). Tras su participación en Pekín, fue elegida miembro del Consejo de Atletas del Comité Paralímpico Internacional, cargo que ocupó hasta 2016.

Emmanuel Carrère, Premio Princesa de Asturias de las Letras

Emmanuel Carrère nació en París el 9 de diciembre de 1957. Escritor, guionista y realizador francés, es diplomado por el Instituto de Estudios Políticos de París. Vivió dos años en Surabaya (Indonesia) trabajando como profesor de francés. Debutó como crítico de cine en las revistas Positif y Télérama. En 1982 publicó su primera obra, Werner Herzog, una monografía sobre este realizador, y al año siguiente apareció su primera novela, L’amie du jaguar. Publicó después Bravoure (1984) (Bravura, 2016) y en 1986, La moustache (El bigote, 2015), que en 2005 adaptó al cine y que, en opinión de John Updike, «te deja KO en menos de 150 páginas». Ha sido miembro del jurado internacional del Festival de Cannes (2010) y del jurado del Cinéfondation, así como de la sección de cortos de Cannes (2012). En 2015 fue miembro del jurado del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Marina Abramović, Premio Princesa de Asturias de las Artes

Marina Abramović nació en Belgrado (Serbia, entonces Yugoslavia) el 30 de noviembre de 1946. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Belgrado (1965-1970) y completó sus estudios de postgrado en la Academia de Bellas Artes de Zagreb (Croacia, 1972). Entre 1973 y 1975 enseñó en la Academia de Bellas Artes de Novi Sad. En 1976 abandonó Yugoslavia y se instaló en Ámsterdam. En esta ciudad conoció al artista germano-occidental de performance Uwe Laysiepen, Ulay, con el que empezó a colaborar explorando los conceptos de ego e identidad artística, las tradiciones de sus respectivos patrimonios culturales y el deseo del individuo por los ritos. Se vestían y se comportaban como gemelos y crearon una relación de completa confianza. En 1988 decidieron hacer un viaje espiritual, The Great Wall Walk, con el que concluiría su relación: ambos caminarían por la Gran Muralla china, comenzando cada uno por el extremo opuesto y encontrándose en el centro para darse un último abrazo.

CAMFED, Campaign for Female Education, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional

Fundada en 1993 por Ann Cotton, CAMFED –the Campaign for Female Education o Campaña para la Escolarización Femenina– es un movimiento panafricano que invierte en la educación de las niñas, liderado por una hermandad de mujeres jóvenes con experiencia de primera mano frente a las barreras para la inclusión de las niñas. A través de la acción colectiva de base, CAMFED ya ha apoyado la escolarización de más de 4,8 millones de niñas y niños en Ghana, Malawi, Tanzania, Zambia y Zimbabue, y millones de estudiantes más se han beneficiado de un entorno educativo mejorado en más de 6700 escuelas asociadas.

Para hacer frente a la exclusión de las niñas y mujeres de las oportunidades que brinda la educación, CAMFED, en asociación con comunidades rurales, y a través del liderazgo de la Asociación CAMFED o CAMA (por sus siglas en inglés) –organización creada en 1998 por las primeras cuatrocientas beneficiarias de la Campaign for Female Education–, impulsa el cambio sistémico con cuatro enfoques: equidad y justicia social (educación como un derecho humano fundamental que no debe ser negado a niñas y mujeres), desarrollo económico (reinversión en comunidades desfavorecidas), liderazgo de las mujeres (cambio de normas socioculturales, protección y empoderamiento de niñas marginadas) y acción contra el cambio climático (transición hacia prácticas respetuosas con el clima y reducción de futuras emisiones de carbono).

José Andrés y la ONG WORLD CENTRAL KITCHEN, Premio Princesa de Asturias de la Concordia

Convertido en uno de los chefs más reconocidos en todo el mundo, en 2012 José Andrés fundó, tras haber viajado a Haití en 2010 para prestar ayuda humanitaria, la World Central Kitchen (WCK), ONG con la que lleva a cabo diversos proyectos de cooperación con la cocina como elemento central. José Andrés y los trabajadores de WCK vuelcan su experiencia en el ámbito gastronómico para desarrollar formas de asistencia humanitaria ejemplar, atenta a ayudar a los más desfavorecidos en las situaciones más extremas, y sirven de catalizadores para la colaboración de agentes de diferentes ámbitos en pos de una sociedad más justa y sostenible.

Gloria Steinem, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

Gloria Steinem nació en Toledo (Ohio, EE. UU.) el 25 de marzo de 1934. Se graduó en el Smith College (Northampton, Massachusetts) en 1956, tras lo que se trasladó a la India durante dos años con una beca. En 1960 se estableció en Nueva York y empezó a trabajar para la revista Help! En 1968, después de haber trabajado en el Playboy Club de Nueva York para escribir una exclusiva sobre las condiciones laborales y salariales de estas mujeres, colaboró en la fundación de New York Magazine. Como periodista independiente escribió para Esquire y The New York Times Magazine, entre otras publicaciones. En 1972 cofundó Ms., la primera revista feminista y la primera creada y dirigida exclusivamente por mujeres. Fue una de sus editoras durante quince años y es miembro de su comité asesor, puesto desde el que tuvo un papel destacado en la venta de la revista a la Feminist Majority Foundation en 2001. También se dedicó a la militancia feminista, además de a través de sus artículos y trabajos periodísticos, con su participación en distintos foros y en la fundación de organizaciones de mujeres, como el National Women's Political Caucus, la Ms. Foundation for Women, de la que es founding mother (madre fundadora), la Women's Action Alliance, el Women and AIDS Fund y el Women's Media Center.

Destacada integrante del movimiento feminista estadounidense desde finales de los sesenta y principios de los setenta, Gloria Steinem adquirió notoriedad con la publicación del artículo «After Black Power, Women's Liberation» («Después del poder negro, la liberación de las mujeres») en 1969 en New York Magazine. Como periodista, Steinem ha escrito sobre problemática laboral y sobre derechos de las minorías y ha cubierto manifestaciones cuyas causas también ha apoyado públicamente.

En su faceta de activista, Steinem, considerada actualmente en su país como una de las figuras más significativas e icónicas del movimiento por los derechos de la mujer, ha destacado también por su lucha a favor de la legalización del aborto, la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la aprobación de la Enmienda de la Igualdad de Derechos, así como contra la pena de muerte, la mutilación genital femenina y el maltrato infantil.

Amartya Sen, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales

Amartya Kumar Sen nació el 3 de noviembre de 1933 en Santiniketan (India). Se doctoró en la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y fue profesor de Economía en las universidades indias de Calcuta y Delhi, en la London School of Economics y en las universidades de Oxford (Reino Unido) y Harvard (EE. UU.). Fue rector del Trinity College de Cambridge desde 1998 a 2003 y canciller fundacional de la Universidad de Nalanda (India) desde 2012 a 2015. Es Thomas W. Lamont University Professor y profesor de Económicas y Filosofía de la Universidad de Harvard.

Sus investigaciones sobre las hambrunas y su teoría del desarrollo humano, la economía del bienestar y los mecanismos subyacentes de la pobreza han contribuido a la lucha contra la injusticia, la desigualdad, la enfermedad y la ignorancia. En su obra más conocida, Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation (1981) (Pobreza y hambruna) demostró que el hambre no es consecuencia de la falta de alimentos, sino de las desigualdades en los mecanismos de distribución de estos. Sus aportaciones en el desarrollo de los indicadores económicos y sociales han sido los conceptos de capacidad y libertad positiva, la capacidad real de una persona de ser o de hacer algo, en contraposición a la libertad negativa, común en economía, que se centra en la no interferencia. Su escuela de pensamiento ha ayudado a redirigir planes de desarrollo y algunas políticas de Naciones Unidas.

Katalin Karikó, Drew Weissman, Philip Felgner, Uğur Şahin, Özlem Türeci, Derrick Rossi y Sarah Gilbert, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica

El año 2020 se inició con el arranque de una pandemia que cambió la vida cotidiana y la economía mundiales y se cerró con una demostración extraordinaria de la capacidad de la ciencia para hacer frente al problema, con las primeras vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia de la COVID-19.

Katalin Karikó, Drew Weissman, Philip Felgner, Uğur Şahin, Özlem Türeci, Derrick Rossi y Sarah Gilbert, de forma independiente, han contribuido al desarrollo de alguna de las vacunas aprobadas hasta la fecha, todas ellas basadas en diferentes estrategias, que tienen la proteína S como blanco común. Es una proteína presente en la superficie del virus que facilita su unión y entrada a las células. Philip Felgner es pionero en la utilización de microarrays de proteínas para entender de forma detallada cómo responde el sistema inmunitario a diferentes microorganismos infecciosos e identificar los mejores antígenos para usar en las vacunas y en pruebas diagnósticas.

Además, en 1985 descubrió y desarrolló la tecnología de lipofección, estrategia que consiste en la introducción de material genético en un liposoma para que pueda ser transportado e introducirse en las células. Esta tecnología está presente en las nanopartículas lipídicas que sirven como vehículo de administración de las vacunas de ARN mensajero (ARNm) frente a la COVID-19. Por otra parte, Katalin Karikó, pionera en el estudio de las posibilidades terapéuticas de esta molécula, es considerada la madre de este tipo de vacunas.

Junto al inmunólogo Drew Weissman, comenzó a trabajar en las vacunas basadas en ARNm y vieron que esta molécula provocaba fuertes reacciones inflamatorias porque el sistema inmunitario la detectaba como intrusa. Ambos lograron introducir pequeños cambios en la estructura del ARN para que estas reacciones no tuvieran lugar. Este avance sentó las bases para el uso de terapias de ARN y sus resultados sirvieron a Uğur Şahin y Özlem Türeci (BioNTech) y Derrick Rossi (Moderna) para el desarrollo de las vacunas basadas en ARNm que actualmente han sido aprobadas contra la COVID-19 y cuyo uso se puede extender a diferentes áreas de la medicina como el cáncer, las enfermedades autoinmunitarias o la regeneración de tejidos. Finalmente, la vacunóloga Sarah Gilbert ha sido otra de las personas que han trabajado para conseguir una vacuna frente al SARS-CoV-2. Su vacuna, otra de las aprobadas por las autoridades europeas hasta ahora (Oxford/AstraZeneca) está basada en un adenovirus que se utiliza como vector para introducir en las células el ADN que codifica la proteína S, estimulando así la respuesta inmunitaria.