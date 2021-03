Río Duero, a defender su posición en Mallorca

Viernes, 05 Marzo 2021 14:11

Río Duero Soria cambia la isla de Gran Canaria por la de Mallorca para medirse a Urbia Vóley Palma, cuarto clasificado de la Superliga masculina de voleibol.

Fotografía: María Morales

En este encuentro, en el que los sorianos tendrán que dosificar esfuerzos tras caer ayer por 3-0 ante el nuevo líder de la Superliga, CV Guaguas, ambos conjuntos buscan los puntos para refrendar sus posiciones en los play off, defendiendo la cuarta posición en el caso de los locales y la sexta, en el caso de los sorianos a falta de tres encuentros para el final de la fase regular para el equipo de Manuel Sevillano, dos, para el de Marcos Dreyer.

La afición soriana difícilmente podrá olvidar el encuentro de la primera vuelta en el que los baleares se impusieron en Soria por 2-3, en un choque que apeó a Río Duero Soria de disputar la Copa el Rey 2021. En aquel duelo los sorianos demostraron estar capacitados para pelear por la victoria ante un gran equipo, algo que tratarán de emular en Palma con mejor resultado.

En el caso de los baleares, cabe destacar que se ha ganado a pulso ser uno de los favoritos al título, no solo por su cuarta plaza, sino porque actualmente es el subcampeón de Copa.

Los de Dreyer son un equipo especialmente sólido en su cancha, ya que de los últimos resultados negativos han sido a domicilio, como el 3-0 de la semana pasada en cancha de Unicaja Costa de Almería o la derrota por 3-2 de su anterior salida en Melilla.

Por tanto, buscarán apoyarse en el factor campo para volver a la senda de la victoria y evitar que su cuarta plaza pueda caer en manos melillenses, precisamente el equipo que tiene más opciones de ser su rival en los cruces por el título.

Pero si el argumento del factor cancha no es suficiente, los de Palma pondrán más sobre la cancha, y ahí la baza de su opuesto Roberto de Melo no puede pasarse por alto. Sus números en las últimas semanas le han llevado en varias ocasiones a ser el jugador más valioso de la jornada sumando los 43 puntos ante Rotogal Boiro en un encuentro a cinco sets. Números que abruman, pero que no pueden ocultar el potencial del resto del plantel balear.

Por tanto, Elías Terés tendrá que volver a cuidar todos los detalles del partido para intentar contener el potencial local y, a su vez, sacar el máximo rendimiento a su plantilla.

Teniendo en cuenta el choque del jueves, cabe esperar que el septeto inicial pueda sufrir alguna modificación para repartir esfuerzos. Cambios que, por otra parte, en los diferentes enfrentamientos en los que se han llevado a cabo no han reducido el potencial del equipo, que sigue mostrando su mejor momento competitivo del curso.