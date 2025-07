El Voley-Plaza abre plazo de inscripción con el objetivo de superar los 400 jugadores

Lunes, 14 Julio 2025 14:31

El torneo de Voley-Plaza de Soria ha abierto su plazo de inscripción con el objetivo de superar los 400 jugadores participantes.

El concejal de Deportes, Manuel Salvador, ha presentado una nueva edición del Trofeo de Voley Plaza junto con parte de los organizadores del evento Sergio Pascual y Adrián Arroyo.

El campeonato alcanza su undécima edición con el objetivo de alcanzar o superar los 400 participantes del último año.

El campeonato se llevará a cabo del 26 de julio al 3 de agosto y durante la semana en horario de mañana y tarde para programar las finales para el domingo y de forma especial en el formato open.

Los organizadores han explicado que “como el año pasado hemos intentado incluir dos fines de semana lo que alivia un poco la elaboración de los calendarios para programar los partidos sobre todo de las categorías absolutas tanto popular como federada”.

Salvador ha indicado que “una de las cosas más atractivas e interesantes del torneo es, además de la participación, también el relevo que se va dando en la organización que hace que jóvenes con vinculación en este deporte se impliquen también en desarrollar la actividad y podemos hablar ya de ‘una tercera generación’”.

Junto a Sergio Pascual y Adrián Arroyo colaboran en la organización María Gómez, Dani Martínez, Bea Jiménez y Pablo Blanco.

Los interesados pueden pasar por el bar Airos para apuntarse hoy y mañana desde las 19.30 horas y hasta las 21.00 horas.

La intención es incluir las sub 14 y sub 18 por la mañana y los partidos absolutos por la tarde.

Se mantendrán las modalidades masculina, femenina y mixta.

La información podrá consultarse también en los perfiles en redes sociales del torneo, así como como contactar con los organizadores. Todos los equipos jugarán un mínimo de tres partidos en la fase de grupos.

Las categorías son sub 11, con 4 participantes, sub 14, con tres, y sub 18, tanto masculina, femenina como mixta, y en todos los casos con dos competidores.

La popular y federada también se celebra con dos jugadores sobre la pista en femenina, masculina y mixta. Los encuentros matinales están previstos de 10.00 a 13.00 horas y las sesiones matinales comenzarán a las 17.00 horas.