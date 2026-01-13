EL CSB empieza el año en Primera Nacional con una nueva y dolorosa derrota

Martes, 13 Enero 2026 09:34

El CSB Decimas comparte la última posición en la Primera Nacional Masculina de baloncesto, tras sufrir una durísima derrota en el frontón del multiusos de Dueñas.

El equipo soriano sólo jugó con cierto nivel competitivo los cinco primeros minutos, lo que les llevó a ir por detrás en el marcador todo el partido.

Los jugadores demostraron una falta de concentración y competitividad no propia de este tipo de partidos cometiendo graves errores que fueron aprovechados por el equipo rival.

Con esta derrota el CSB Décimas comparte la última posición de la competición con una victoria y diez derrotas.

Una primera vuelta para olvidar en la que no se han cubierto las expectativas que se tenían a principio de temporada.

Un equipo con un nuevo técnico con nuevas ideas por implementar, una plantilla muy joven y renovada casi en su totalidad, unido a algún fichaje que aún no se ha podido materializar por parte del club ha lastrado la progresión del grupo.

En añadido, el equipo ha sufrido recientemente la grave lesión de uno de sus mejores anotadores Hugo García, que le mantendrá fuera de las canchas el resto de la temporada cuya baja se ha hecho notar ya en este partido.

Esta no es la situación esperada por la plantilla, el club y los aficionados que cada semana apoyan y siguen al equipo pero el club trabaja ya conjuntamente para poder enfocar la segunda vuelta con un cambio efectivo pero los jugadores también deben de dar un paso al frente y sacar lo mejor de sí mismos en cada partido.