Berná, autodescalificado del Challenge de España

Sábado, 09 Septiembre 2023 09:23

Daniel Berná ha vivido una situación atípica en el Challenge de España cuando, en la primera jornada, celebrada este jueves, se ha tenido que autodescalificar, con lo que ha cerrado de forma anticipada su participación en el torneo.

El jugador del Club de Golf Soria ha explicado lo acontecido a raíz de su salida en el hoyo 17 (su octavo hoyo), cuando, tras “un drive que yo he pensado que estaba fuera de límites, no he hecho ‘bola provisional”, la advertencia reglamentaria que se utiliza en estos casos, sino que “he pegado otra bola que ha ido a calle”.

Lo cierto es que “cuando hemos llegado allí, hemos visto que la primera bola estaba dentro del campo, y por lo tanto, sin pensarlo, porque venía un poco desconcentrado, la he jugado”, ha explicado Berná.

Sin embargo, “cuando estaba yendo hacia el Green, me he dado cuenta de que no tenía que haber jugado esa bola, porque no la había dado como provisional”.

Es por ello que “he llamado a un árbitro, pero tampoco ha sabido darme una solución al tema, por lo que he seguido jugando”.

Poco después, “a la salida del hoyo 18, he visto al director de torneos y le he explicado la situación, y me ha dicho que, al haber salido en el siguiente hoyo, estaba descalificado. Si hubiese rectificado antes, cuando se lo dije al otro árbitro, y hubiésemos tomado la decisión correcta, hubiese recibido una penalización pero todo se habría quedado en una anécdota, pero como ya había salido en el hoyo siguiente, me he tenido que autodescalificar”, para así evitar una sanción mayor.

En cierto modo, la descalificación llegó por haber sido honesto, ya que, como el propio Berná ha reconocido, “si no hubiese dicho nada, habría seguido jugando” en un torneo en el que no había comenzado bien después de firmar un bogey y un doble bogey en los tres primeros hoyos de la competición, que se disputaba en el campo almeriense del Club de Golf de Playa Serena, en Roquetas de Mar.

En cualquier caso, la descalificación supuso la vuelta anticipada a casa de Daniel Berná para olvidar el tema y centrarse ahora en la preparación de la próxima cita, el Open Hauts-de-France Pas de Calais, última prueba del Alps Tour, que se disputará en el Saint Omer Golf Club de esta ciudad gala del 14 al 16 de septiembre.