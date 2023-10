Soria Ya lamenta que Junta no atienda despoblación

Martes, 03 Octubre 2023 19:46

Soria ¡YA! ha lamentado hoy que Fernández Mañueco haya vuelto a demostrar en el Debate de Política General de Castilla y León que la despoblación no es una prioridad de su gobierno.

El movimiento ciudadano cree que este asunto debería haber sido otro de los grandes pactos que ha anunciado en el Debate del estado de la Comunidad. Consideran que falta una pieza clave para resolver los problemas de la Comunidad, y que a los pactos anunciados por la sanidad, financiación autonómica y Corredor Atlántico, Fernández Mañueco debería haber añadido un gran pacto contra la despoblación.

Califican de oportunidad perdida el anuncio de una ley contra la despoblación.

“Un anuncio tibio, poco valiente, que apenas ha durado dos minutos de su intervención y en el que se ha quedado en la superficie. Ha dedicado más tiempo a hablar de Historia de España que de las soluciones específicas que va a llevar a cabo la coalición PP-Vox para atajar la despoblación, un problema de hoy, del presente”, señalan los sorianistas.

Soria ¡YA! defienden que Soria y Castilla y León necesitan un gran pacto contra la despoblación “que el presidente de la Junta obvia”. Para los sorianistas “urge una ley integral que aborde de forma global, transversal y específica el mayor problema que tiene esta Comunidad, algo que afecta a su propia existencia, y no un rosario de medidas inconexas y que no abordan el problema desde su raíz. Fernández Mañueco tiene un elefante enorme en la Comunidad que se empeña en no ver”, sostienen desde el colectivo soriano en su valoración del Debate.

Intervención de Ángel Ceña en el Debate de Política General

Soria ¡YA! participaba así por primera vez en su historia en el Debate de Política General de la Junta de Castilla y León celebrado hoy en el pleno de las Cortes de Castilla y León.

Ángel Ceña, portavoz parlamentario de la agrupación sorianista, ha sido el encargado de llevar las reivindicaciones de Soria ¡YA! al hemiciclo del parlamento autonómico.

De esta manera, Soria ¡YA! ha querido dejar patente que la despoblación es un grave problema que asola a la provincia de Soria y a buena parte de Castilla y León.

En su discurso no han faltado menciones a la ausencia de medidas eficaces por parte de la Junta durante más de 36 años consecutivos de gobiernos del Partido Popular para solucionar una crisis demográfica que afecta a múltiples aspectos de la Comunidad.

En su discurso, Ángel Ceña ha reclamado a Fernández Mañueco la urgencia de elaborar, desde el consenso, una ley que luche transversalmente contra la despoblación.

Otro de los asuntos tratados en la intervención del portavoz de Soria ¡YA! ha sido la sanidad.

Ceña ha llevado al pleno de las Cortes la situación vivida este verano en Covaleda y la zona de Pinares con el servicio de pediatría, que la segunda UVI móvil esté activada las 24 horas del día (ahora su servicio es de 8 horas), los constantes traslados a hospitales de fuera de la provincia y los retrasos en las obras del Hospital Santa Bárbara y de los centros de salud de Soria Norte, Almazán, El Burgo de Osma y San Leonardo.

En asuntos económicos y laborales, no ha faltado un apartado dedicado a las ayudas al funcionamiento para empresas de Soria, lo que popularmente se conoce como fiscalidad diferenciada.

Soria ¡YA! ha insistido a Fernández Mañueco que su gobierno tiene la capacidad, dentro de sus competencias, de poner en marcha estas ayudas, ya que la Comisión Europea lo autoriza tanto al Gobierno Central como a autonómicos y locales.

En su intervención, el procurador por Soria, Ángel Ceña, ha insistido en que el presidente de la Junta “no aplica estas ayudas porque usted no quiere. Dice que se han conseguido gracias a usted, pero luego no las aplica”.

También ha recordado a Fernández Mañueco que el problema de zonas despobladas como Soria no es el paro, sino la pérdida de población activa. Ceña le ha señalado que en el tercer trimestre de 2019 la población activa en Soria era de 45.900 personas, mientras que en el segundo trimestre de 2023, el dato bajó hasta las 42.100 personas, un 8,28% menos.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado a Soria Ya y a UPL de “no ser útiles para resolver los problemas de las personas ni de León, ni de Soria, ni del resto de la Comunidad”.

Enlace de la rdp que acaba de dar Ángel Ceña en Cortes Castilla y León tras la intervención del discurso de Alfonso Fernández Mañueco.

https://medio.ccyl.es/tebas85/tmp/output__1696335016957.mp4

“Debo reconocer que hacen ustedes un tándem perfecto de victimismo y pesimismo”, ha señalado.

Mañueco ha reiterado que el Gobierno autonómico no dará ni un paso atrás ni en la defensa de la cohesión territorial, ni en la equidad e igualdad de todos los castellanos y leoneses.

“Nuestro Gobierno apuesta por una gran Comunidad integradora, sin fronteras ni bloques, ya que nuestra fortaleza reside en la unión de todas las provincias” , ha asegurado..

Además ha señalado que no entiende que el portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, “hable mal de Soria por todas partes” y le ha afeado que dejara “tirados” a los sorianos en las elecciones municipales y que quisiera marcharse a Madrid como diputado: “ahora está donde no quiere estar, y se le nota”.

El presidente Mañueco ha asegurado que Soria es una gran provincia, que posee un patrimonio cultural y natural único, una economía diversificada que ha sabido evolucionar y abrirse al desarrollo de la educación, la investigación, el conocimiento, el deporte y la salud.

Ha recordado al portavoz de Soria Ya que la fiscalidad diferenciada fue “un logro del empeño conjunto de los Gobiernos de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha” y que, mientras que Europa permitía la reducción de hasta el 20% de los costes laborales, el Gobierno de Sánchez los redujo a la mínima expresión.

Frente a la inacción del Gobierno de Sánchez en Soria y León, la Junta de Castilla y León cumple con estas dos provincias: con baja fiscalidad en el medio rural, servicios públicos de calidad, educación gratuita de uno a tres años, ayudas al alquiler para jóvenes, entre otros ejemplos.