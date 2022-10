La Pasarela de la Moda exhibe a nuevos talentos

Jueves, 20 Octubre 2022 07:08

La XXIV Pasarela de la Moda de Castilla y León ha acotgido los desfiles de nuevos talentos, que se suman a otras marcas de reconocido prestigio y con una amplia carrera profesional.

Entre los emergentes se encuentra Álvar Merino, ganador de la pasada edición del Concurso de Jóvenes Diseñadores, que este año se sube a la pasarela profesional de Burgos para presentar su colección ‘S.O.S.’

También ha estado Guillermo Décimo, finalista en este mismo concurso en 2019, que ahora ha mostrado los looks más icónicos de su firma GX y que este año ya desfiló en el Allianz EGO MBFWMadrid, donde presentó con gran éxito la colección ‘Queen of the Night’.

De esta forma, se unen a otros diseñadores y empresas que han afianzado su trayectoria profesional a raíz de este evento, como María Lafuente, Eulalia Mateos, Susana Escribano, Ainhoa Salcedo, Cristina Fernández Lucas y Raquel Tomillo.

El objetivo del Concurso de Jóvenes Diseñadores es promocionar las propuestas de los diseñadores asentados en Castilla y León para contribuir a la expansión y el prestigio de la moda autonómica.

La Pasarela de la Moda de Castilla y León se ha sumado al Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama proyectando en sus pantallas el lema de este año, #ElRosaesMásqueunColor, e iluminando la sala de ese mismo color con el objetivo de aumentar la atención y el apoyo a la detección precoz y el tratamiento de esta enfermedad.

Los desfiles de la tarde de ayer han comenzado a las 17.00 horas con Canotier Costura, de Esther de Frutos.

Presenta ‘Calma’, una variedad de prendas para los eventos de mujeres que valoran la exclusividad, con piezas muy pensadas, desde el diseño al patronaje, y elaboradas con calma, buscando el trabajo bien hecho y la máxima perfección en su desarrollo y creación.

La complementa con Canotier Accesorios de Moda, que incorpora técnicas de sombrerería a partir de moldes de madera (hat blocks), enriquecidas con bordados de pedrería.

Tras ella ha estado Marae, una empresa familiar con 43 años de historia que fabrica de manera artesanal ropa de lana merina de la mejor calidad llegada desde Austria.

Los diseños que traen a la Pasarela de la Moda de Castilla y León se dirigen a una mujer urbana, que le gusta la moda casual y de calidad. Cada uno está pensado para una mujer diferente, desde el más puro estilo clásico a los cortes y colores más modernos. Por este motivo, ofrecen una gran paleta de 24 colores diferentes, donde cada cliente puede personalizar su prenda, incluso fabricando a medida.

Ainhoa Salcedo ha presentado una nueva colección, Arbolina’, con la que la diseñadora quiere hacer un homenaje al bordado carbajalino, de Carbajales de Alba (Zamora), donde predominan las flores y las lentejuelas. Es la primera vez que se incorpora sobre tejidos de mikado, que es la tela utilizada para la base de sus vestidos. Además, se ha bordado con hilo, y no con lana, como suele ser habitual. La colección se completa con dos vestidos de novia completos típicos carbajalinos.

El diseñador José Martín se ha subido por primera vez a esta pasarela con unos diseños con los que, fiel a su estilo, hace un guiño al ‘New Look de Dior’. Sus referencias vuelven al estilo que más le gusta: la época del ‘Hollywood dorado’. Para confeccionarlos utiliza varios tejidos, como tussord, organzas, moire, plumas, rasos y pedrería. La gama de colores va desde los rojos hasta los blancos, pasando por los negros y azules marino.

Los 35 años de la marca Didesant, de Santiago García, son el eje conductor de la colección que ha presentado en esta XXIV edición.

Con el título ‘¿Por qué León?’ quiere homenajear a esta ciudad y a su provincia. Para ello, ha diseñado estampados con diferentes imágenes representativas de sus pueblos, inspirándose en la indumentaria tradicional: cuerpos, vestidos, faldas de vuelo, justillos, camisas, etc. También ha utilizado bordados en cuerpos y vestidos, además de pañuelos y chalecos en superposición de prendas, que dan al look un aire entre tradicional y vanguardista. Se completa con una serie de sombreros.

Como años atrás, la marca Irene de la Cuesta ha presentado una colección llena de personalidad y carácter en la que no se encuentran diseños inspirados en mismo concepto con colores repetidos, mismos patrones o iguales estampados, sino que saltan y picotean dentro de la propia esencia de la casa, sin dejar de lado la perfecta línea femenina y la personalidad. Prendas con aberturas en faldas, además de pronunciados escotes coronando los femeninos patrones, en los que se encuentran bordados de cristales a mano y plumas de avestruz, terciopelos como segunda piel y crepés con caídas infinitas.

La tarde la han cerrado los jóvenes talentos. El primero en salir a la pasarela ha sido Álvar Merino que, tras ganar el Concurso de Jóvenes Diseñadores de la edición de 2021, ha saltado a la pasarela profesional de Castilla y León con ‘S.O.S.’, su última colección en la que se sumerge en el momento de evolución particular de la marca y de él mismo como diseñador. “S.O.S. No es un canto de socorro, sino una línea de vida a la que te aferras para no caer en tus momentos más oscuros”, según ha asegurdo él mismo.

Después, Guillermo Décimo ha adentrado al público por un viaje a través de los looks más icónicos de la firma hasta la fecha. Se trata de una colección que aúna prendas diseñadas desde los inicios de la marca, creadas bajo las directrices de los trabajos de la Escuela de Arte Superior de Diseño (EASD) de Burgos hasta piezas presentadas en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en las ediciones de 2021 y 2022. Todos los diseños están creados manual y artesanalmente, uno de los puntos de diferenciación de la marca GX y una seña de calidad del producto.

Todos los desfiles se pueden seguir en streaming a través de la web Pasarela de la Moda de Castilla y León Pasarela CyL . También las redes sociales de Facebook ( @pasarelacyl ), Instagram ( @pasarelacyl ), YouTube ( PasarelaCyL ), donde están alojados también los fashion films de esta edición, y TikTok ( @pasarelacyl ) ofrecen contenido en directo y detallado sobre todo lo que ocurre durante esos días.