La Junta se ahorra el 60 por ciento en Serla

Jueves, 13 Abril 2023 15:47

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha llevado a Consejo de Gobierno la subvención directa de 400.000 euros a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, Serla.

Esta aportación implica un ahorro del 60 por ciento para la Junta de Castilla y León con respecto a la financiación anterior.

De este modo, a partir del 1 de julio, quedarán excluidos de los gastos objeto de subvención los derivados de contratos de alta dirección de la Fundación, que actualmente ascienden a 76.000 euros; los de arrendamiento, y los intereses deudores de las cuentas bancarias.

Asimismo, la justificación de los gastos estará limitada exclusivamente a los vinculados a la gestión de los conflictos colectivos y a la intervención de un mediador o un árbitro, según corresponda, en cada conflicto colectivo atendido.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical y Coordinador del Diálogo Social de UGT en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, ha manifestado que el paso dado hoy en el Consejo de Gobierno no tiene sustento jurídico ni legal, además supone una vulneración de los derechos fundamentales y una intromisión en el derecho a la negociación colectiva.

Ha recordado que la propia Administración, en la reunión que el Patronato celebró hace una semana, eliminó 6 puntos del orden del día “por la falta de informes preceptivos de la consejería de Hacienda, pasando del patronato a la Junta de Gobierno y nuevamente al Patronato ”.

Así, para Santa Eufemia al no disponerse a fecha de hoy de ninguno de dichos documentos, “los 400.000 euros, además de ser in suficientes para el presupuesto de 2023 del Servicio de Mediación y Arbitraje de Castilla y León, puesto que en el mes de julio ya esta ríamos sin fondos, no tiene ni base legal.