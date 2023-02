La Junta rechaza nueva Ley de Universidades

Miércoles, 15 Febrero 2023 14:56

La titular de Educación, Rocío Lucas, ha mostrado el desacuerdo de la Junta de Castilla y León con del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.

Así lo ha manifestado en la Conferencia General de Política Universitaria en la que ha participado esta mañana.

Un encuentro en el que Ministerio y comunidades autónomas analizaban la implantación de la futura norma.

Para la Junta de Castilla y León la reforma del sistema universitario tiene que contar con el máximo consenso.

“Algo que, de momento, no se ha conseguido. Muestra de ello es el ingente número de enmiendas que se han presentado en el Senado y las numerosas quejas que nos llegan directamente desde las universidades”, ha señalado Lucas en su intervención.

Además de ausencia de consenso, falta un acuerdo previo entre las administraciones implicadas en materia de financiación, puesto que las repercusiones presupuestarias de la futura norma son importantes.

Así, la consejera de Castilla y León ha sentenciado que “un texto sin consenso y sin financiación está abocado al fracaso y creemos que nuestro sistema educativo no se lo merece. Esta Ley no nos hará mejores, ni más competitivos. No podemos estar de acuerdo con ella”.

Lucas ha mostrado su preocupación, además, por cuestiones de mucha trascendencia que aún están sin resolver.

El Proyecto de Ley no garantiza, por ejemplo, que exista una acreditación idéntica en agencias diferentes.

El texto carece de algo tan elemental como un marco común que permita hablar del Sistema Universitario Español y no de 17 sistemas independientes.