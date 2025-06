Bryan Adams y Texas congregan a 10.000 personas en Gredos

Domingo, 08 Junio 2025 14:26

Alrededor de 10.000 personas han presenciado la décimo octava edición del festival “Músicos en la Naturaleza”, en Hoyos del Espino (Ávila), que ha tenido al canadiense Bryan Adams y el grupo escocés Texas, como cabezas de cartel.

Desde 2006, este enclave natural ha acogido a figuras como Bob Dylan, Mark Knopfler, Sting o Deep Purple, convirtiéndose en una referencia nacional e internacional.

Esta edición ha recuperado ese espíritu original, fusionando leyendas internacionales con propuestas españolas.

El canadiense Bryan Adams, que ha prohibido grabaciones profesionales durante su actuación, ha ofrecido un concierto vibrante de hora y media, coreado de principio a fin.

En el cvoncierto ha tenido también un momento para el recuerdo al interpretar “Have You Ever Really Loved a Woman”, dedicada al maestro Paco de Lucía, con quien grabó el tema para la película Don Juan de Marco.