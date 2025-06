Feijóo pide a Sánchez a que se "rinda" ante la democracia y convoque elecciones

Domingo, 08 Junio 2025

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se “rinda” ante la democracia y convoque ya elecciones ante una multitud congregada por su partido en la madrileña Plaza de España.

“Ríndase a la democracia. Convoque elecciones, las queremos ya, porque nadie le votó para esto”, ha clamado Feijóo en un encendido discurso en el que se ha mostrado dispuesto a “liderar la revolución de la decencia y la libertad” y en el que ha sido aclamado reiteradamente entre gritos de “Sánchez, dimisión”.

Feijóo, que llenado la plaza de España con miles de manifestantes citados contra Sánchez bajo el lema “Mafia o democracia”, se ha situado en posición de salida para sustituir al presidente: “España está preparada y yo estoy listo. Y solo falta que Sánchez encuentre el coraje para poner urnas y preguntar a los españoles”.

El PP ha calculado que a la concentración han acudido más de 100.000 personas que han llenado el recinto, mientras la Delegación del Gobierno ha rebajado la cifra a entre 45.000 y 50.000 asistentes contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“A mí no me sobra ningún español. Creo en una nación sin muros y que juntos los derribemos. Yo no quiero un frente de la ira, porque España no necesita revancha, necesita concordia”, ha avanzado Feijóo.

Además ha destacado que con esta degradación acabarán los españoles y ha pedido hacerlo con grandeza “uniendo a la mayoría silenciosa que ha dejado de serlo cívicamente”.

“Cualquier persona decente hace tiempo que ya habría devuelto la palabra a los españoles. Pero no escogerá esa salida honrosa quien lleva actuando años con tanto deshonor”, ha manifestado.

Por ello ha llamado a los españoles a defender la democracia, sus derechos y su país.

“Españoles, son vuestros derechos los que están en juego. Y eso os convoca. La democracia nos pertenece a todos y, por tanto, es responsabilidad de todos. No hay equidistancia posible”, ha resaltado

El presidente del PP ha asegurado que nadie le va mover de la centralidad, ha destacado que su método es “legalidad, institucionalidad, la solvencia y el apoyo de la calle con el objetivo de volver a ganar Pedro Sánchez y dar a España un Gobierno decente”

Además ha acusado al Gobierno de llenar todode corrupción, de cloacas, de mentiras.

“España no es un cortijo. Los españoles no somos sus siervos. España es un país limpio y decente. Y los españoles una sociedad viva, valiente y comprometida”, ha señalado.

Por último ha dicho sí a la “honestidad frente a la corrupción; a la limpieza frente a las cloacas; a la verdad frente a la mentira” y ha asegurado que los implicados en todos los escándalos tendrán que responder ante la Justicia.

“El Estado funcionará. Los españoles responderán y yo estaré a altura de este gran país”, ha defendido.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que cuando la “democracia popular suplanta a la liberal se entra en dictadura” y ha criticado que “en la España de Sánchez” el que discrepa “está acabado, sea del partido que sea, sea un periodista, un artista o un ciudadano anónimo”.