La Junta mantiene alerta por nevadas en Comunidad aunque Ingrid baja su intensidad

Sábado, 24 Enero 2026 16:15

La Junta de Castilla y León mantiene este sábado activada la alerta meteorológica en todas las provincias de la Comunidad ante el episodio de nevadas iniciado el pasado jueves.

La alerta fue declarada por la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León a las 22:00 horas del día 22 de enero, ante el riesgo de nevadas en todo el territorio autonómico.

Durante la jornada de hoy sábado, la cota de nieve se sitúa en torno a los 500–600 metros.

Se espera que las precipitaciones sean de carácter débil, por lo que las acumulaciones de nieve serán poco significativas, pudiéndose acumular hasta 2 centímetros en zonas de la Meseta y alcanzar los 5 centímetros adicionales en los sistemas montañosos de la Comunidad.

Las temperaturas mínimas podrán descender hasta los -10 °C en zonas de Sanabria, la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central.

El viento continuará soplando desde el oeste con intensidad moderada y con intervalos fuertes, manteniéndose heladas importantes en toda la Comunidad.

Desde el inicio del episodio de meteorología adversa por nevadas y hasta las 7:00 horas de hoy, día 24, el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil se han registrado un total de 162 incidentes relacionados con el episodio de nevadas, sin que se hayan producido daños personales ni daños materiales de especial consideración. Los incidentes más relevantes, debido al número de vehículos implicados, han sido los embolsamientos de camiones en las principales vías de comunicación de la Comunidad.

De los 162 incidentes registrados, 15 corresponden a incidencias en núcleos de población, 146 a incidencias en vías de comunicación y uno a servicios básicos.

Por provincias, las incidencias se distribuyen del siguiente modo: Ávila, 23; Burgos, 19; León, 35; Palencia, 5; Salamanca, 32; Segovia, 17; Soria, 12; Valladolid, 3; Zamora, 16.

Por fechas, se registraron dos incidentes el día 22 de enero, 145 el día 23 y 15 durante la jornada de hoy, alcanzando un total de 162.

En la jornada del viernes 23 se produjeron embolsamientos de vehículos pesados en distintas provincias.

En Ávila se registraron 57 vehículos pesados embolsados entre los puntos kilométricos 126 y 111 de la A-6. En Burgos se produjeron embolsamientos de vehículos pesados en la N-I como consecuencia de la restricción de la circulación en la AP-1, a la altura de Miranda, Rubena, Milagros y Burgos capital.

En la provincia de León se registraron numerosos embolsamientos, entre ellos en la A-6 en los puntos kilométricos 301, 339, 326, 350, 372, 415 y 419; en la A-66 en los puntos kilométricos 174 y 194; en la AP-66 en los puntos kilométricos 125, 112 y 88; en la N-120 en el punto kilométrico 321; en la N-630 en el punto kilométrico 149; y en la CL-622 en el punto kilométrico 3. En todos estos puntos se contabilizaron varios centenares de camiones y personas afectadas, contando con servicios de hostelería en las proximidades.

En la localidad de Astorga se concentraron más de 200 vehículos pesados, motivo por el cual se envió a la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias (UALE) para la instalación de iluminación y la atención de las necesidades que pudieran surgir.

En Salamanca se registraron alrededor de 100 vehículos pesados embolsados en la A-50 y en la A-66. En Segovia se contabilizaron embolsamientos de 25 vehículos en el punto kilométrico 99 de la A-1, entre 40 y 50 vehículos en la AP-61, aproximadamente 45 en la N-VI y unos ocho en la AP-6.

En Soria se produjeron embolsamientos en los puntos kilométricos 167 y 151 de la A-2, así como en el polígono industrial de Almazán.

En Valladolid se registraron 11 vehículos embolsados en la localidad de Tordesillas. En Zamora se contabilizaron cerca de 300 vehículos embolsados en Benavente y otros 250 vehículos en la A-52, a la altura de Quiruelas de Vidriales y de Puebla de Sanabria.

En total, se registraron más de 1.250 vehículos pesados embolsados en las carreteras de Castilla y León.

Durante la noche, la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias se movilizó hasta el embolsamiento de camiones de Astorga para la instalación de puntos de luz en el aparcamiento y para prestar asistencia a los conductores allí retenidos.

A primera hora de la mañana de hoy se ha realizado seguimiento con la Guardia Civil de Tráfico, pero a las 10 horas se han levantado las restricciones y ya no hay embolsamientos

Desde el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil se continuará con las labores de seguimiento de las previsiones meteorológicas y de la evolución de los incidentes asociados a este episodio de nevadas.

Circulación condicionada en varios tramos autonómicos en ocho provincias

En relación con la red viaria, la Junta de Castilla y León mantiene activa la alerta en todas las provincias ante las precipitaciones en forma de nieve, que están afectando a carreteras de toda la Comunidad, a excepción de Valladolid, con más de 200 tramos afectados por nieve o hielo.

A primera hora de este sábado se mantienen cerrados ocho tramos de la red viaria autonómica en las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia y Zamora. Concretamente en Ávila en la AV-913 de Serranillos a la AV-922, en León en la LE-126 de La Baña al límite con la comunidad de Galicia; en la LE-233 de Besande a la LE-234; y en la LE-321 de La Vecilla al límite con Asturias; en Salamanca en la SA-203 de El Paso de los Lobos a la Peña de Francia; en Segovia en la SG-112 de Riofrío de Riaza al límite con Castilla La Mancha; y en Zamora en la ZA-103 de la ZA-104 a la Laguna de Peces.

Asimismo, permanecen cerrados al tráfico pesado un total de 32 tramos, localizados principalmente en Ávila (19), León (7), Segovia (3) y Soria (3).

En todas las provincias de la Comunidad, a excepción de Valladolid existe al menos un tramo afectado por nieve, por lo que se recomienda extremar la precaución en la circulación, habiendo hasta 82 tramos con uso obligatorio de cadenas, excepto en Palencia y Valladolid.

Toda la información actualizada sobre el estado de las vías se encuentra a disposición de los usuarios a través de la página web de la Dirección General de Carreteras de la Junta de Castilla y León Dirección General de Carreteras de la Junta de Castilla y León, en permanente contacto con la Dirección General de Tráfico.