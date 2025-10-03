La Junta entrega premio del concurso de Jóvenes Diseñadores de Castilla y León

Viernes, 03 Octubre 2025 08:08

La joven Lucía Peguero, estudiante de la Escuela Superior de Diseño de Valladolid, ha sido la ganadora del Concurso de Jóvenes Diseñadores de la pasarela 'Uniendo Moda Castilla y León' con su propuesta titulada 'Fragmentos del alma'.

El premio ha sido entregado esa tarde por la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, antes del desfile de clausura de la Pasarela que se celebra en la capital burgalesa desde la jornada de ayer.

El Concurso de Jóvenes Diseñadores se ha desarrollado en el marco de la Pasarela 'Uniendo Moda de Castilla y León', una iniciativa que busca promover e incentivar el espíritu emprendedor y potenciar la industria de la moda de la Comunidad.

La ganadora del concurso se impuso a las propuestas de otros 14 jóvenes diseñadores de la Comunidad, que habían sido previamente seleccionados para participar en el evento.

Además de exhibir su colección sobre la pasarela, la ganadora ha recibido una beca de 1.000 euros para participar en un curso de formación en ModaEspaña, con la diseñadora Ainhoa Salcedo - La Couture, y un lote de productos de la empresa AyB Hislabor.

El diseño ganador, ‘Fragmentos del alma’, consiste en una gabardina asimétrica que combina tres tipos de tejidos superpuestos; un pantalón largo de tiro alto con bolsillos italianos y fruncidos, de los que salen tiras hechas con cinta de faya negra; y un cinturón confeccionado a mano con restos de otros cinturones recuperados de una tienda de segunda mano de Valladolid.

El jurado ha valorado la obra de Peguero por su “patronaje, confección, versatilidad y concepto del diseño”.

En esta edición, que se exigía que todos los diseños estuviesen confeccionados a mano, se ha valorado la calidad técnica y la precisión en los acabados, así como las posibilidades reales de comercialización, dado que el concurso apoya la industria textil y busca fomentar la viabilidad comercial de las creaciones presentadas.

También se ha tenido en cuenta la creatividad y el enfoque innovador en la selección de materiales, priorizando siempre su sostenibilidad y viabilidad económica para garantizar tanto su impacto positivo como su posible rentabilidad en el mercado.

Los 14 jóvenes promesas que han concurrido provenían de la Escuela Superior de Diseño de Valladolid, el Centro Alcazarén, el Centro Santa María Micaela, la Escuela Superior de Arte y Diseño de Burgos (EASD), el Colegio María Madre, así como otro que se han formado de manera independiente.

Apuesta por la internacionalización y el emprendimiento

El galardón ha sido entregado por la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García,quien ha aprovechado su presencia en la pasarela para anunciar las nuevas líneas de trabajo que está desarrollando la Junta de Castilla y León para fortalecer la promoción y la internacionalización del sector.

En este sentido, García ha señalado que la Consejería va a realizar una apuesta clara por promover una mayor presencia internacional de la moda de Castilla y León, no solo del diseño, sino de toda la industria textil. Así mismo, se intensificará la labor de captación de talento y la promoción del emprendimiento, introduciendo el sector de la moda y de la industria textil en los programas que la Consejería está desarrollando con las universidades y que están dirigidos tanto a egresados universitarios como a recién titulados de formación profesional de grado medio y superior.

Además, se va a configurar un registro de diseñadores de moda e industrias del sector textil. Este registro, similar al que ya existe para los talleres artesanos, además de servir de marca de garantía, facilitará un mejor conocimiento y ordenación del sector. García ha insistido en que la moda es un sector con un peso cultural, creativo y económico significativo que contribuye a difundir el talento y la imagen de Castilla y León.