La Junta aprueba Plan regional del polígono industrial de Langa de Duero

Jueves, 28 Agosto 2025 13:26

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el PRAT del polígono ‘Vega de Alcozar’, en la localidad soriana de Langa de Duero, que generará una oferta de suelo industrial público para la implantación de actividades con grandes demandas de superficie y con acceso directo al corredor del Duero.

El Plan Regional de ámbito territorial tiene por objeto establecer la ordenación general y detallada completa del ámbito de suelo urbanizable en el polígono industrial ‘Vega de Alcozar’, ubicado en el municipio soriano de Langa de Duero, lo que generará una oferta de suelo industrial de carácter público apto para la implantación de actividades con grandes demandas de superficie y con acceso directo al corredor del Duero a través de la carretera N-122.

La actuación, con diferente grado de incidencia, se plantea del siguiente modo:

- Determinaciones de ordenación general: el Plan Regional agrupa en un único sector la totalidad de los suelos urbanizables con destino industrial definidos en las Normas Urbanísticas Municipales de Langa de Duero, divididos en la actualidad en tres sectores independientes y con el establecimiento de las condiciones generales para su desarrollo conjunto. Este Plan mantiene tanto la delimitación del área industrial como los parámetros de la ordenación general (uso, edificabilidad, entre otros) limitándose al ajuste y actualización de estos parámetros a la realidad física de los terrenos, puesto que el resto de los parámetros urbanísticos ya se ajustaban al marco legal vigente.

Se excluyen de la delimitación del sector aquellos terrenos que pertenecerían al dominio público de infraestructuras colindantes, y en particular de la carretera N-122. Estos terrenos son clasificados como Suelo Rústico como protección de infraestructuras.

Se clasifican, asimismo, como Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras, los terrenos requeridos para la ejecución de la nueva glorieta de acceso al polígono industrial desde la N-122. Estos terrenos se integran en el Sistema General de Viario, habilitando su obtención por cualquiera de los procedimientos previstos legalmente y, en particular, mediante el inicio de un procedimiento expropiatorio asociado a la ejecución del enlace.

- Determinaciones urbanísticas de la ordenación detallada del sector de suelo urbanizable industrial: comprenden el establecimiento de la ordenación pormenorizada del sector, orientada a la generación de oferta de suelo industrial público apto para la implantación de actividades con grandes demandas de superficie.

- Determinaciones de actuación para el desarrollo del sector: incluyendo determinaciones básicas de urbanización y completas de reparcelación, con un alcance análogo al de un proyecto de actuación en suelo urbanizable.