La Junta analizará propuestas socialistas para avanzar en posible pacto presupuestario

Martes, 12 Noviembre 2024 14:45

La Junta de Castilla y León analizará las propuestas que el Grupo Socialista en las Cortes regionales se ha comprometido a remitir por escrito para avanzar en un pacto presupuestario para 2025.

El Gobierno regional y el Grupo Parlamentario Socialista se han reunido hoy en la sede de la Consejería de Economía y Hacienda en relación al Presupuesto de la Comunidad para 2025.

En la reunión celebrada en la Consejería de Economía y Hacienda han estado presentes el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; la directora general de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística, Maribel Campos; el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca; y los procuradores socialistas Rosa Rubio y José Luis Vázquez.

La reunión de trabajo se ha celebrado en un clima de cordialidad y con voluntad de entendimiento, con el ánimo de abordar la aprobación del proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2025.

Ambas partes están de acuerdo en que los avances para aprobar el Presupuesto del próximo ejercicio se deben enmarcar dentro del límite de gasto no financiero, aprobado recientemente por las Cortes de Castilla y León, y del cumplimiento de las reglas fiscales.

La Junta de Castilla y León analizará las propuestas que se ha comprometido a remitir por escrito el Grupo Socialista, con el objeto de examinar en qué medida están incluidas en el anteproyecto de Presupuestos y cómo abordar, en su caso, las posibilidades de financiación.

La Junta de Castilla y León reitera su voluntad de mantener abiertos los cauces de interlocución con los grupos parlamentarios con el objetivo de alcanzar un pacto presupuestario para 2025.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha sentenciado hoy que “o la Junta aprueba en Consejo de Gobierno el proyecto de Presupuestos o no habrá más que hablar”.

Así lo ha señalado tras la segunda reunión con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la que el PSOE ha vuelto a plantear las propuestas que pasan por debatir propuestas para blindar las viviendas de protección, para recuperar el Hospital de Burgos para la sanidad pública o la puesta en marcha de un plan de pobreza y exclusión social o una ley de reto demográfico, entre otros.

A pesar de haber aprobado el techo de gasto “sin condiciones”, ha recordado Tudanca, la Junta “no ha dado ni un solo paso”.

“Es paradójico que esté haciendo más la oposición por aprobar los presupuestos que el gobierno”, ha reprochado el portavoz socialista.

“Decidieron inventarse un anteproyecto que ha estado publicitando, presentar el techo de gasto sin contar con ningún grupo y se han encontrado con la responsabilidad del PSOE”, ha subrayado, para añadir que lo que tiene que hacer la Junta es demostrar que no era un “farol” y apruebe en Consejo de Gobierno el proyecto de Presupuestos para registrarlo en las Cortes y allí se debata.

En este sentido, se ha comprometido a no presentar enmienda a la totalidad a las cuentas cuando lleguen al Parlamento.

“Ya basta de palabras, tiene que dar paso a los hechos”, ha insistido Tudanca, para quien de no aprobarlos, la Junta demostrará que “todo ha sido un paripé, que no tienen proyecto, que no quieren dialogar y que solo les importa el sillón de Mañueco”.