La Junta abre programas de voluntariado a nuevos perfiles

Miércoles, 12 Junio 2024 12:52

La Junta de Castilla y León ha recuperado hoy sus programas de voluntariado en Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Administración autonómica con el fin de apoyar la importante labor de estos profesionales y de las organizaciones para las que trabajan.

La convocatoria que publica hoy el Bocyl llega después de que estos programas tuvieran que ser paralizados a causa de la pandemia del COVID-19, y lo hace ofreciendo nuevas modalidades de voluntariado para abrir la puerta a su implicación en más proyectos y a la participación de voluntarios con nuevos perfiles.

Castilla y León es una tierra solidaria, según ha subrayado la Junta.

Ello se desprende de la inquietud que demuestran los castellanos y leoneses por sumarse, como cooperantes, a distintos proyectos de desarrollo a lo largo del mundo.

Ya son más de 250 las personas originarias de esta comunidad autónoma las que dedican profesionalmente su vida a desarrollar acciones contra la pobreza en 60 países en desarrollo, lo cual representa a más del 10 por ciento del total de los cooperantes españoles.

Son muchas las Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGDs) que buscan nuevos voluntarios para poder apoyar a sus equipos de profesionales locales en el trabajo que realizan por las personas más necesitadas de este mundo, y también son muchos los ciudadanos a los que les gustaría vivir una experiencia inolvidable y enriquecedora mientras aplican sus habilidades y conocimientos para contribuir a un mundo mejor. Sin embargo, las organizaciones no siempre cuentan con los medios para poder abrir sus proyectos a nuevos integrantes, y las personas interesadas no siempre pueden encontrar un programa de voluntariado que cumpla con sus expectativas y que esté dentro de sus posibilidades.

Por ello, desde mañana y hasta el 10 de julio, las ONGDs podrán solicitar financiación para sufragar sus programas de voluntariado, y los castellanos y leoneses interesados podrán solicitar su participación en uno de estos programas financiados, sin ningún coste económico para ellos. Una vez cerrado el plazo de presentación de propuestas y analizadas las diferentes solicitudes, la Consejería de la Presidencia asignará los voluntarios a las plazas ofertadas, en función de la compatibilidad y el perfil de los solicitantes en cada modalidad.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha declarado que “la Junta de Castilla y León quiere ser el engranaje que permita a personas e instituciones trabajar por objetivos comunes y en beneficio de todos. Es nuestra responsabilidad como Administración pública ayudar a establecer este tipo de alianzas, más allá de aportar los recursos económicos que sean necesarios para este propósito”.

Modalidades de voluntariado para todos los perfiles

Esta iniciativa se enmarca dentro de las líneas estratégicas del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León 2023-2026, y cuenta con un presupuesto de más de 73.000 euros.

Al menos 20 castellanos y leoneses podrán participar como voluntarios en los proyectos propuestos por las ONGDs, en una de las cuatro modalidades diferentes que se proponen.

La primera modalidad está dirigida a personas mayores de 23 años, y tendrá una duración de entre 3 y 4 semanas en el país de destino, con un alto contenido de formación en Cooperación al Desarrollo durante este periodo.

Está pensada para castellanos y leoneses que no tengan necesariamente experiencia sobre el terreno, y que quieran acceder a un programa grupal de preparación y colaboración en un entorno real de trabajo.

Cada una de las plazas convocadas por parte de las ONGDs para esta modalidad, que se recupera más de 10 años después de su última convocatoria, será subvencionada con hasta 3.350 euros.

La segunda modalidad, que aún existía antes de la paralización del programa a causa de la pandemia, está dirigida a empleados públicos de la Administración de Castilla y León o de las entidades locales de la Comunidad (ayuntamientos o diputaciones provinciales).

La Junta de Castilla y León implica, de esta manera, a sus empleados públicos o a los de otras administraciones dentro de la Comunidad en la participación en estos proyectos solidarios.

González Gago ha resaltado que “los valores que pedimos y que demuestran tener los servidores públicos durante su trabajo diario resultarán, sin duda, de utilidad durante su periodo de voluntariado: capacidad de trabajo en equipo, vocación de resultar útiles para resolver problemas, y disciplina para trabajar de forma continuada por objetivos ambiciosos”.

Las plazas convocadas serán subvencionadas, como en la modalidad anterior, con un máximo de 3.350 euros.

La tercera modalidad también existía antes de que la pandemia obligase a suspender temporalmente esta convocatoria, y está destinada a castellanos y leoneses con inquietud en el ámbito de la cooperación internacional y que tengan el objetivo de integrarse en proyectos de desarrollo.

Los candidatos seleccionados deberán acreditar haber pertenecido o colaborado con ONGDs o con asociaciones de voluntariado en los últimos 6 años, pero no han debido participar en programas similares en países en desarrollo por un tiempo superior a 45 días durante dichos años.

La duración del voluntariado será de 2 a 3 meses, y cada plaza será financiada con hasta 4.700 euros.

La cuarta y última modalidad, que se estrena este 2024, corresponde al programa de voluntariado de larga estancia, dirigido a personas con formación y experiencia en cooperación que quieran mantener su compromiso en proyectos de lucha contra la pobreza en países en desarrollo.

Los candidatos deberán acreditar la posesión de formación específica en materia de cooperación internacional, y haber participado en proyectos de cooperación internacional al desarrollo durante un tiempo mínimo de 15 días sobre el terreno en los últimos 6 años.

La duración del voluntariado será de entre 5 y 6 meses, y cada una de las plazas convocadas por las ONGDs en esta modalidad será subvencionada con hasta 8.000 euros.

Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con los valores de la paz, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos, promoviendo una sociedad más justa y equitativa, y un futuro mejor para todos los habitantes del planeta.

Además, tal y como ha resaltado González Gago, “cada una de estas estancias se convertirá en una experiencia inigualable para los castellanos y leoneses que resulten seleccionados, y en algo que recordarán toda su vida. Por eso, animamos a todos los interesados a que, en función de su perfil, su preparación y sus expectativas, se sumen a estos programas y no dejen pasar esta oportunidad”.

Las solicitudes por parte de ciudadanos y ONGDs, junto al resto de documentación requerida y que se detalla en esta convocatoria, se presentará de conformidad con los modelos normalizados que estarán disponibles en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León: www.tramitacastillayleon.jcyl.es.