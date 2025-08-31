El programa CyL Digital realiza su particular "vuelta al cole"

Domingo, 31 Agosto 2025 11:33

La Junta de Castilla y León ha puesto en valor hoy su refuerzo en el compromiso con una transformación digital inclusiva y accesible para todos. A través del programa CyL Digital, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha diseñado para septiembre su particular ‘vuelta al cole’.

En total, se desarrollarán 257 actividades presenciales y gratuitas, abiertas a cualquier ciudadano. Además, quienes prefieran aprender desde casa podrán acceder a 31 cursos online disponibles en la plataforma www.cyldigital.es, lo que permite una formación flexible y adaptada a cada realidad.

Casi la mitad de la programación tendrá lugar en el medio rural. Gracias a la red de 334 Centros Rurales Asociados, se organizarán 102 acciones formativas en municipios de las nueve provincias de la Comunidad.

Las 155 formaciones restantes se celebrarán en los Espacios CyL Digital de las capitales de provincia, donde la demanda de capacitación tecnológica sigue creciendo.

Además de los cursos y talleres, el programa mantiene operativa la certificación oficial TuCertiCyL, con 21 convocatorias (11 de nivel básico y 10 de nivel intermedio) que permiten acreditar conocimientos digitales, reforzando así la empleabilidad y el desarrollo personal.

Con más de 133.000 personas formadas presencialmente y 69.000 online, CyL Digital se ha consolidado como un modelo en España en políticas de inclusión tecnológica. Su éxito radica en una estrategia basada en la cercanía, la equidad y la presencia en el territorio.

Entre las novedades de este año han destacado las cinco aulas móviles, que están recorriendo Castilla y León para llevar la tecnología a donde más se necesita, convirtiendo cualquier espacio en un aula equipada. También se han consolidado los talleres ‘Demo Days’, sesiones prácticas de dos horas sobre temas clave como la ciberseguridad, el hogar digital o la inteligencia artificial.

Con estas actuaciones, la Junta de Castilla y León ha resaltado que refuerza su apuesta por la igualdad de oportunidades en la era digital, garantizando que nadie se quede atrás en la transformación tecnológica.