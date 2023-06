XXXII edición del “Día de la ONCE”

Lunes, 12 Junio 2023 07:56

Salamanca ha acogido este domingo la XXXII edición del “Día de la ONCE”, reuniendo a más de 600 personas entre afiliados, trabajadores, pensionistas, familiares y amigos del Grupo Social ONCE.

La jornada de convivencia ha comenzado a las 10:30 horas con un recorrido por el casco histórico de la ciudad, disfrutando posteriormente, de la actuación del grupo de folklore salmantino Surco, en el Parque de la Alamedilla, y seguidamente en el Hotel Alameda Palace se celebró la comida de convivencia.

Se ha contado con la presencia del alcalde de Salamanca, Carlos Manuel García Carbayo

Por parte de la ONCE se destaca la asistencia del vicepresidente segundo de Estrategia Económica, Juego y Desarrollo Empresarial, José Luis Pinto Barroso, la presidenta en Castilla y León, Araceli de las Heras González y el delegado, Ismael Pérez Blanco.

Por último, el Consejo Territorial de la ONCE de Castilla y León ha agradecido la espléndida colaboración de todas las personas, empresas, instituciones, etc., que han querido contribuir a la organización de la XXXII edición de su “Día de la ONCE”: Ayuntamiento de Salamanca, Cruz Roja, Ambrosio Rodríguez, Cascajares, Elías Mora Bodega, Emilio Moro Bodegas, San Miguel Estructuras de Hormigón, S.L., Fundación ONCE, Grupo Entrepinares, Ibsa Bierzo, ILUNION, La Trapa, Legumbres Álvarez, Legumbres La Rúa, Monte la Reina Bodegas, UTO, UP.