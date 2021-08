Tudanca pide un plan especial para zonas incendiadas

Martes, 24 Agosto 2021 07:29

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha pedido a la Junta de Castilla y León que apruebe un plan especial de recuperación para las zonas afectadas por el incendio de Navalacruz (Ávila).

Así lo ha señalado Tudanca durante la visita que efectuó ayer a la zona afectada por el fuego que se ha convertido en el peor de la historia de la Comunidad, desde 1984 y donde ha trasladado todo el apoyo del PSOE a los afectados.

Tudanca ha asegurado que, tras las soluciones planteadas ayer por el presidente del Gobierno “con sensibilidad y empatía”, ahora es el momento de que la Junta de Castilla y León se ponga a trabajar.

Por eso, ha anunciado que el PSOE pedirá en las Cortes ese plan especial y también solicitará a la Junta que busque una solución para que los agricultores y ganaderos puedan seguir cobrando las ayudas de la PAC. “Es un golpe que no pueden asumir”, ha resumido.

Asimismo, ha solicitado a la Junta ayudas directas para los ayuntamientos para que puedan acceder al agua y ayudas para agricultores y ganaderos para hacer frente a los daños en sus explotaciones agrarias.

Asimismo, Tudanca se ha referido a la reflexión que anunció el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre lo sucedido.

“No hace falta ninguna reflexión. Llevamos años advirtiendo que el dispositivo para la prevención y extinción de incendios no era suficiente”, ha resaltado Tudanca.

En este sentido, ha insistido en que el PSOE lleva años advirtiendo que había que cambiar, mejorar y modernizar el operativo a través de la creación de parques comarcales o profesionalizar el operativo.

“No es sostenible que el 40 por ciento de las plazas de agentes medioambientales esté sin cubrir”, ha lamentado.

En este sentido, ha recordado que el PSOE defendió en las Cortes hace apenas unos meses una Proposición no de Ley sobre esta materia, que fue rechazada por el PP.

“Mañueco no puede decir que no lo sabía, no puede decir que no le advertimos, ni que tiene que iniciar una reflexión porque lleva gobernando 35 años”, ha remarcado Tudanca, para pedir “más acción, más compromiso, más medios y más profesionales”

Por último, ha censurado que la Junta haya aprobado una ayuda de 500.000 euros para hacer frente a la reforestación del incendio del Teleno de 2012.

“Diez años esperando a que la Junta apruebe una ayuda. No puede volver a pasar, las ayudas tienen que ser directas y rápidas”, ha concluido.