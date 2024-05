Soria ¡Ya! defiende diez medidas para fomentar la natalidad

Miércoles, 22 Mayo 2024 17:26

Soria ¡Ya! ha defendido en el pleno de las Cortes regionales una moción con diez medidas para fomentar la natalidad, pero que han sido obviadas por PP y Vox.

A través del procurador Ángel Ceña, Soria ¡Ya! ha defendido en el pleno de las Cortes una moción sobre fomento de la natalidad que en opinión de los sorianistas podrían haber sido un punto de partida para poner en marcha políticas que fomenten el nacimiento de bebés "un problema complejo y que es común a otros lugares, no por eso no nos podemos quedar de brazos cruzados usando las excusa de que es algo extendido por todo el país y media Europa. Las viejas recetas no funcionan",

La moción no ha salido adelante al no contar con los apoyos necesarios para su aprobación.

PP y VOX han votado en contra, mientras que el resto de los grupos han apoyado la iniciativa.

Soria ¡Ya! ha lamentado en un comunicado que los grupos mayoritarios hayan impedido que "una propuesta tan necesaria no haya salido adelante excusándose en las políticas ineficaces que lleva a cabo la Junta en los últimos años. La moción estaba abierta a ser negociada y mejorada, pero PP y VOX prefieren votar no a todo a dialogar por el simple hecho de ser una propuesta de la oposición".

En su intervención, Ceña ha desgranado una serie de datos para reafirmar la necesidad de "abordar el problema con seriedad. No se puede postergar más", como la bajada de nacimientos durante el año 2023, 489, respecto a años anteriores; o la edad media de los habitantes de Castilla y León, 48,21 años, cuatro más que la media nacional.

El portavoz de Soria ¡YA! en las Cortes considera que esta caída constante y persistente de nacimientos no se ha visto frenada por parte de la Junta «a pesar a los anuncios grandilocuentes de apostar por las familias, por la natalidad en el mundo rural, de esos “magníficos” incentivos fiscales o cheques bebe».

Ceña ha señalado que desde las instituciones "no podemos obligar a los ciudadanos a tener hijos, puesto que la voluntad y el deseo de tener hijos entra dentro de las decisiones personales de cada uno. Pero hay un auténtico problema, que debemos afrontar y es que muchos ciudadanos no tienen los hijos que desean. Un desfase entre la fertilidad real y la fertilidad deseada".

Medidas

Entre las medidas defendidas por Soria ¡YA! en el pleno, había propuestas sobre vivienda, conciliación familiar y laboral, ayudas económicas o apoyo a la emancipación de los jóvenes. Las familias han tenido un espacio relevante en la batería de medidas defendidas por el movimiento ciudadano.

Por un lado, Soria ¡YA! ha propuesto poner en marcha un plan con incentivos a las empresas para el abandono de la jornada partida en el caso de madres y padres con hijos menores de 12 años, o con hijos menores de edad con una discapacidad igual o superior al 33%.

Otra de las medidas defendidas por la agrupación soriana tenía que ver con el impulso que padres y madres de hijos menores de 12 años, o con hijos menores de edad con una discapacidad igual o superior al 33%, puedan acceder a reducciones de jornada o a jornadas parciales, con reducción proporcional de retribuciones, pero sin consecuencias en su estabilidad laboral.

En la iniciativa se ha propuesto la mejora del denominado «Bono Concilia» destinado a las familias de Castilla y León para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el cuidado de menores.

Ceña también ha defendido la puesta en marcha de un plan de medidas de apoyo a los empleados del sector público de la Comunidad de Castilla y León con hijos menores de 12 años o con hijos menores de edad con una discapacidad igual o superior al 33%, que fomente la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el cuidado de menores.

Uno de los puntos de la moción recogía la necesidad de redactar y activar un plan de medidas que apoye la corresponsabilidad en el cuidado de los menores y en el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares.

Las familias monoparentales han tenido un apartado destacado en la moción de Soria ¡YA!, en la que ha solicitado la redacción y puesta en marcha de un plan de medidas de apoyo a las familias monoparentales de Castilla y León, especialmente en los pequeños municipios del mundo rural.

La emancipación de los jóvenes ha sido uno de los ejes de esta moción con un plan de medidas que fomente la emancipación residencial y económica de los jóvenes de Castilla y León, con atención especial en los que residen en los pequeños municipios del mundo rural.

Y, en el mismo sentido, Soria ¡YA! ha propuesto incrementar el número de viviendas del parque público de viviendas para alquiler con preferencia para los jóvenes. Y hacerlo no sólo en las capitales de provincia, sino también en los pequeños municipios del mundo rural.

Modificar la cartera de servicios del SACyL para ampliar la edad límite de las mujeres para acceder a la reproducción asistida gratuita a los 45 años, y la escolarización gratuita en el primer grado de educación infantil, han sido otros de los puntos defendidos por Soria ¡YA! en esta moción de fomento de la natalidad.