SATSE alerta: “Las residencias de mayores de Castilla y León no contarán con enfermeras"

Viernes, 14 Marzo 2025 14:34

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Castilla y León ha criticado que el nuevo Decreto por el que se desarrolla la tipología de centros de Servicios Sociales para cuidados de larga duración y se regulan las ratios mínimas de personal no recoja la obligatoriedad de que estos centros cuenten con personal sanitario como las enfermeras y fisioterapeutas.

Ante la publicación del borrador del Decreto en el Portal de Participación Ciudadana de la Junta de Castilla y León, SATSE presentará alegaciones a dicho borrador y se muestra decepcionado porque esta norma no garantiza que los centros cuenten con profesionales sanitarios para atender las necesidades asistenciales de los residentes.

No se puede olvidar, según el Sindicato de Enfermería, que estas personas tienen, en su mayoría, un elevado grado de dependencia y requieren numerosos cuidados enfermeros y de fisioterapia.

SATSE ha lamentado que la Junta de Castilla y León excluya a los profesionales sanitarios de las residencias, cuando son centros sociosanitarios, que deben contar con profesionales para hacer frente a las cuantiosas demandas de asistencia que presentan los residentes de los centros de mayores y de personas con discapacidad, población muy dependiente, con varias dolencias crónicas, pluripatologías, etc.

La Ley aprobada en abril del año pasado recogía que en el plazo de ocho meses se regularían las ratios de personal, algo que lleva a cabo la Administración con este borrador Decreto, en el que no aparecen ni enfermeras ni fisioterapeutas. Se hace una mención general a los profesionales técnicos, pero no se especifica qué categorías de profesionales técnicos están obligados a tener.

De esta forma, la Junta está indicando a las residencias que no están obligadas a tener enfermeras, que son los profesionales especialistas y titulados en cuidados.

SATSE ha alertado de que no contar con enfermeras y fisioterapeutas en los centros residenciales tiene consecuencias negativas para la asistencia sociosanitaria, ya que disminuirá la garantía de calidad en dicha asistencia.

Las enfermeras y fisioterapeutas son trabajadores esenciales y absolutamente necesarios para la realización de determinadas actividades y técnicas específicas que se llevan a cabo en centros residenciales, como la administración de medicación, la realización de curas, los cuidados y cambios de sondajes y la valoración y cuidados integrales al anciano residente.

SATSE ha advertido que estas actividades no pueden ser realizadas por trabajadores que no cuentan con formación ni competencias legales para ello y en este borrador de Decreto no se especifica quién realizaría todas las acciones relacionadas con los cuidados y la asistencia de enfermeras y fisioterapeutas.

En la anterior ley, derogada, se recogía el número de horas diarias de presencia de enfermeras según el número de residentes con que contara el centro. En este sentido, por cada 25 usuarios se exigía una prestación mínima de dos horas diarias de enfermería.

Adicionalmente, por cada ocho usuarios se realizaría una prestación de una hora diaria más. El actual borrador no recoge nada de esto.

SATSE se ha mostrado preocupado por el nulo interés de la Junta de Castilla y León en que las residencias cuenten con los profesionales que realmente precisan, las enfermeras y fisioterapeutas, y exige que el Gobierno autonómico rectifique e incluya en ese Decreto todas las categorías profesionales sanitarias precisas para estos centros.

Precisamente, basta recordar lo sucedido justo ahora hace cinco años con la pandemia provocada por el Covid y los efectos que tuvo en las residencias de mayores y personas con discapacidad para poner de relieve la importancia de que estos centros cuenten con profesionales sanitarios como las enfermeras y fisioterapeutas.

Todos los ciudadanos pueden hacer aportaciones a este borrador de Decreto que se encuentra publicado en el Portal de Participación Ciudadana hasta el 21 de marzo de 2025.