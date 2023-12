Movilizaciones de médicos y enfermeras de Área de Sacyl

Miércoles, 06 Diciembre 2023 13:50

Los médicos y enfermeras de Área de Sacyl iniciarán el próximo 15 de diciembre movilizaciones ante el interés de la Gerencia Regional de Salud en mantener sin regulación al colectivo.

La Gerencia Regional de Salud continúa sin regular las condiciones de trabajo de los médicos y enfermeras de área valiéndose del déficit normativo de este personal para forzar la cobertura del sistema sanitario de Castilla y León.

El personal médico y de enfermería “de área” fue creado en Castilla y León en 2006 para garantizar la atención continuada y urgente en nuestros Centros de Salud de Atención Primaria, además de sustituir en consulta ordinaria a los profesionales que disfrutasen de sus permisos.

Desde su inicio, los profesionales han venido denunciando la elevada precariedad laboral y el continuo abandono de la Gerencia Regional de Salud.

Y es que, después de 17 años desde su creación, los sanitarios “de área” continúan sin regulación laboral de su jornada de trabajo, todo a pesar de que cuando fue creado fue igualmente prevista la citada regulación laboral al igual que una adecuación horaria en función de las noches que realizasen, con el fin de compensar la penosidad del elevado número de horas nocturnas de trabajo que vendrían obligados a realizar estos médicos y enfermeros.

Para la Gerencia Regional de Salud, las condiciones del personal “de área” parecen tener connotaciones diferentes al resto de personal de SACyL.

Y es que, el resto de trabajadores sanitarios de Castilla y León disponen tanto de regulación específica como de una adecuación horaria en función de su trabajo nocturno cuando realizan su jornada parcial o totalmente en dicho tramo horario.

El único intento de regulación de este personal ha sido declarado nulo en 2022 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, recurrido por esta Asociación (Asociación de Médicos y Enfermeros de Área de Castilla y León - AMEACyL), siendo anulado debido a que la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León omitió los trámites de información pública y consulta, no recabó directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupasen o representasen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se viesen afectados por la norma (como fue el caso de AMEACyL), no realizó consulta al Consejo Consultivo, memoria económica ni análisis de impacto económico, además de no incluir la citada ponderación nocturna a la que viene obligada por el propio Decreto de creación de este personal, y que hasta la fecha se niega a negociar con la representación sindical de forma que evitan la compensación del trabajo realizado durante la noche especialmente a este conjunto de profesionales sanitarios. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León fue tajante al concluir que la Gerencia Regional de Salud no había negociado de forma válida ni había alcanzado acuerdos.

Esta situación, crónica y enquistada, es causa de la falta de personal médico y de enfermería especialista en los Centros de Salud, al estar ligados a contratos “de área” carentes de regulación, que permite imponer a los profesionales afectados la realización de todo aquello que disponen los gerentes de Sacyl, directores o cargos intermedios a través de disponibilidad permanente y falta de previsión laboral, razones que motivan el inicio de las movilizaciones de este colectivo, y que comenzarán con una concentración de los médicos y enfermeros de área el próximo 15 de diciembre a las 11 horas a las puertas de la Consejería de Sanidad en Valladolid.