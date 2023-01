Los docentes interinos denuncian cinco injusticias

Miércoles, 04 Enero 2023 19:43

Un grupo de 120 docentes interinos han explicado las cinco injusticias que se están cometiendo en la Comunidad. El escenario lo califican como insostenible.





1. Errores en la baremación



En el mes de febrero se publicó la convocatoria para el cuerpo de maestros de Castilla y León.

Ante el asombro de muchos opositores, algunos de los apartados referente a la baremación de méritos había cambiado. Este cambio implicó en la mayoría de casos una pérdida de puntuación importante. Para lograr la puntuación tenida hasta el momento, cada aspirante debemos de dedicar muchos años de esfuerzo, tiempo y dinero como estudiar un

máster, otros grados, títulos de idiomas, cursos de formación… y todo lo que ello conlleva ya no sólo a nivel económico sino también personal. Ante este hecho (del cual no se notificó

nada con antelación), muchos de los aspirantes nos encontramos con menos puntuación de la que creíamos tener tanto para afrontar la oposición como en la elaboración de las listas

de interinidad. Siendo una situación totalmente injusta ante la cual no hemos podido hacer nada tras varios procesos de reclamaciones.

Dichos méritos son calificados por la comisión de valoración formado por funcionarios de la propia administración, los cuales han de regirse por una tabla a la que cada uno de ellos le da una interpretación distinta, dando lugar a numerosos errores. Así pues, nos hemos encontrado que, por ejemplo, a la hora de poseer una titulación de segundo grado a algunos

opositores les han baremado con un punto, a otros con un tercio y a otros sencillamente con ningún punto, también incluso a la hora de baremar la propia experiencia. Diferencias clarasque se han visto reflejadas en la lista definitiva de algunos aspirantes que han alcanzado la plaza, y por consiguiente, en las listas de interinidades, pues tan solo unas décimas dediferencia repercuten de manera trascendental a la hora de trabajar. 2. Procesos AIVI/AISI



Algunos de los recursos presentados se resolvieron con fecha 22-23 de agosto (otros, como la resolución a los recursos de alzada presentados, incluso más tarde de esta fecha), siendo

el proceso de participación en el proceso AIVI del 17 al 19 de agosto (proceso al que obligatoriamente tenemos que participar para seguir en listas). Este hecho implicó que, aún habiendo errores en el baremo, los aspirantes debíamos participar en el proceso de elegir vacante para todo el curso escolar sin conocer nuestra puntuación real ni tampoco nuestro orden en listas, puesto que la Consejería no lo publicó anteriormente.

Esto conlleva que, algunos interinos que podían estar trabajando desde el inicio de curso, se encuentran con que meses después siguen sin haber comenzado a causa de estos errores.



3. Llamamientos y publicación de las sustituciones asignadas

Una vez acabados los procesos de AIVI y AISI, hay que añadir el nefasto sistema empleado por la Consejería de Educación y las distintas Direcciones Provinciales de Educación a la hora de cubrir las sustituciones que van surgiendo a lo largo del curso.

Dicho sistema se basa en enviar correos electrónicos a las primeras personas de la lista con el puesto ofertado (del que no sabemos duración en la mayoría de las ocasiones), dando un

plazo máximo de unas 24 horas para responder, siendo eliminado de las listas para todo el curso en caso de que no respondas si se trata de una sustitución obligatoria.

En otros casos, las sustituciones se hacen por llamada telefónica contando con plazos irrisorios que no llegan ni a las 24 horas para presentarse en el centro educativo, esté el mismo a 10 o a

300 kilómetros de tu lugar de residencia. A este respecto es evidente que todo ello nos genera mucha incertidumbre y ansiedad, teniendo que orientar nuestra vida en función de si

mañana nos van a llamar o no.

Así pues, reivindicamos que este sistema se modifique conforme a otras comunidades en las que las sustituciones se ofertan una vez a la semana y el aspirante escoge la que más le

convenga, teniendo un plazo prefijado para enviar la solicitud y obtener respuesta y un margen entre el conocimiento de la adjudicación y la presentación en el centro educativo.

Sólo de esta manera se puede garantizar nuestra correcta conciliación familiar y laboral, pudiendo presentar también nuestra renuncia en caso de que estemos trabajando en otro puesto al margen de la Consejería. Además, así se conseguiría también una mayor transparencia al saber las sustituciones disponibles, las personas a las que se adjudican las mismas y la posición en la que te encuentras en listas una vez las sustituciones sean cubiertas.

En cuanto a las asignaciones de las sustituciones ofertadas, éstas no se han publicado hasta casi pasado el mes de octubre. Esto ha conllevado, que se han ido asignando sustituciones ante nuestro desconocimiento lo cual esta situación vulnera todo derecho a poder reclamar en el caso en el que ese puesto hubiese sido adjudicado a una persona con menos puntuación que otra. De este modo queremos hacer visible la falta de transparencia de este proceso en las asignaciones por parte de la administración.



4. Tardanza en ofrecer sustituciones



Aprovechamos estas líneas para denunciar el poco movimiento que hay este año en los llamamientos ya que desde septiembre hay una casi inexistente variación en las adjudicaciones de las sustituciones que están surgiendo en el presente curso escolar.

Desde la dirección de algunos centros educativos nos han informado que cuando requieren y, por tanto, piden una sustitución a la Dirección Provincial correspondiente, en muchas ocasiones tardan tanto en asignarla que cuando la persona sustituta se incorpora en muchos casos casi coincide con la incorporación de la persona titular. Incluso en muchas otras, esas peticiones se han quedado sin cubrir teniendo que hacer los propios centros los esfuerzos necesarios para paliar esos puestos sin cubrir durante ese tiempo.

Ante muchas llamadas realizadas a sindicatos para preguntar por esta situación, tampoco logran entender la razón por la cual se ofertan tan pocas sustituciones. Por otra parte, hemos podido comprobar esta situación gracias a las llamadas realizadas a las diferentes Direcciones Provinciales de nuestra comunidad que incluso nos han justificado que desde la Consejería de Educación no están aceptando los puestos que están surgiendo en los centros educativos. Lo que conlleva una falta importante de docentes en los centros y, por tanto, en claro detrimento para todo el alumnado y las familias que se quedan sin docente y en perjuicio absoluto hacia nuestro sistema educativo.



5. Cobro del verano



En último lugar, demandamos la recuperación del cobro del verano para aquellos interinos e interinas que hayan trabajado más de 5 meses durante el curso escolar, tal y como se hace

en otras comunidades autónomas y como se hacía hace años en nuestra comunidad.