El PSOE se queda solo defendiendo supresión de paradas de transporte en pueblos

11 Septiembre 2024 - 13:20

Todos los partidos políticos, menos el PSOE, han rechazado este miércoles en las Cortes regionales el nuevo mapa concesional que propone el Gobierno de España y que, de llevarse a efecto, supondría la supresión de 33 paradas en sendos pueblos de la provincia.

Soria ¡Ya! ha contado este miércoles con el apoyo de todos los grupos políticos representados en el Parlamento regional, a excepción del PSOE –incluida la procuradora soriana Judith Villar-, para aprobar en el pleno de las Cortes de Castilla y León la proposición no de ley para frenar la supresión de 33 paradas de autobús en la provincia de Soria, 346 en el conjunto de la comunidad.

La proposición no de ley ha sido defendida por el portavoz parlamentario de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, quien ha reiterado la importancia de mantener estas paradas de autobús para garantizar la movilidad y conectividad de los habitantes de la provincia, especialmente en zonas rurales.

Durante su intervención, Ceña ha recordado los recortes en el transporte ferroviario en las décadas de los 80 y 90, promovidos por gobiernos socialistas, que afectaron gravemente a Soria y otras provincias.

“En los años 80 y 90 del siglo pasado suprimieron en toda España casi una veintena de líneas de ferrocarril. Decían que no eran rentables y que no se podían sostener. La realidad es que muchas estaban totalmente abandonadas por el Estado y por eso no eran competitivas. ¿Las comunidades autónomas más afectadas por este recorte? Andalucía y Castilla y León. El transporte de viajeros por ferrocarril en la provincia de Soria quedó absolutamente desmantelado”, ha señalado.

Ceña ha destacado que ahora, desde el Ministerio de Transportes, se quiere eliminar 33 paradas de autobús en Soria, dejando solo 7.

En toda Castilla y León se suprimirían 346 de las actuales 424 paradas.

Según Ceña, este plan del nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera es un “auténtico disparate” justificado bajo una “estrategia de movilidad sostenible” que, en realidad, perjudica la movilidad en las zonas rurales.

El portavoz soriano ha denunciado que el criterio del Ministerio de suprimir paradas con demanda inferior a 500 viajeros al año es erróneo y no tiene sentido para una provincia como Soria, la más despoblada de España.

“Es el momento de apostar de verdad por los ciudadanos y por la movilidad en el mundo rural”, ha afirmado.

En su iniciativa, Soria ¡Ya! ha propuesto soluciones alternativas como las paradas facultativas, que permitirían al autobús detenerse sólo si hay billetes adquiridos para esa parada.

Ceña también ha refutado la justificación del Ministerio de que la eliminación de paradas agilizaría los tiempos de viaje, citando un ejemplo concreto de un viaje entre León y Zaragoza.

Asimismo, ha resaltado la gravedad de eliminar la línea de autobús entre Soria y Calahorra, una conexión de 100 años de antigüedad que dejaría a la comarca de Tierras Altas sin transporte regular.

Al final de su intervención, el procurador soriano ha instado a la Cámara a oponerse a este plan y a escuchar las más de 5.000 firmas recogidas en Soria en apoyo a esta proposición. “Más de 5.000 firmas recogidas en Soria avalan esta proposición. Escúchennos. Escuchen a los ciudadanos”, ha concluido.

Soria ¡YA! se opone a cualquier reducción de paradas o supresión de líneas y lleva exigiendo desde hace varios meses que se reconsidere el plan concesional para evitar un impacto negativo en la provincia.

El nuevo mapa de transporte de viajeros por carreteras presenta un modelo radial de comunicaciones en el que 14 de los 22 corredores planteados parten de Madrid. Para la plataforma ciudadana este diseño deja amplios territorios sin una cobertura adecuada y no se tiene en cuenta la necesidad de mejorar la conectividad en regiones periféricas y despobladas como Soria.

La supresión de paradas en líneas que son competencia del Estado afecta a: Los Rábanos, Lubia, Cobertelada, Villasayas, Baraona, Garray, Almarza, La Póveda, San Andrés, Matalebreras, Buitrago, Aylloncillo, La Rubia, Ausejo de la Sierra, Ventosa de la Sierra, Oncala, Huérteles, Palacio de San Pedro, San Pedro Manrique, Villaseca, Villar del Río, Yanguas, Langa de Duero, Fuentecambrón, Piquera de San Esteban, Peñalba de San Esteban, Aldea de San Esteban, Fuensaúco, Aldealpozo, Villar del Campo, Muro de Ágreda, Velilla de San Esteban y Arcos de Jalón.

Soria ¡YA! inició el pasado mes de agosto una recogida de firmas de forma presencial y online a través de plataforma Change.org. Bajo el nombre “¡No a la supresión de 33 paradas de autobús en la provincia de Soria!”. Hasta el momento, llevan recopilados alrededor de 5.000 apoyos.