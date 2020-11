El PSOE apuesta por plan de choque para salvar hostelería

Miércoles, 11 Noviembre 2020 13:57

La Secretaria de Organización del PSOE CYL, Ana Sánchez ha mantenido una reunión de trabajo con los representantes del PSOE de Soria para abordar los asuntos prioritarios de actualidad que nos está dejando la pandemia como la sanidad o el cierre de la hostelería.

Ha reiterado un plan de choque para salvar el sector de la hostelería que presentarán los socialistas el próximo miércoles en las Cortes de Castilla y León y ha denunciado los recortes sanitarios del Gobierno autonómico que ahora se han acrecentado con la Covid 19 y en Soria, se han puesto de manifiesto con la pérdida de 9 médicos.

El secretario de Organización del PSOE de Soria, Javier Muñoz, ha insistido en rueda de prensa en el abandono institucional que sufren provincias como Soria y Zamora “en un momento en el que la Junta de Castilla y León tenía que estar de parte de todos los castellanos y leoneses en materias tan sensibles como la sanidad, las ayudas a quien peor lo están pasando, los trabajadores afectados por ERTE sin empleo o los afectados por el Decreto del Cierre de la hostelería”.

En la provincia de Soria, la Junta de Castilla y León, ante el problema de la pérdida de 9 médicos, ha insistido Javier Muñoz “en lo peor de la pandemia no los ha cubierto porque forman parte de un Plan que lo llevan aplicando y comenzó en Aliste, Zamora”.

Sector Hostelero

En lo que respecta la las ayudas que ha adelantado el gobierno regional que ofrecerá al sector de la hostelería, el Secretario de Organización del PSOE Soria se ha mostrado muy crítico, “la Junta ha anunciado 5 millones para el cierre de terrazas en toda la comunidad mientras que en Murcia facilitará 37 millones”.

La situación es más grave teniendo en cuenta que la Junta de Castilla y León tiene un superávit de 250 millones de euros de los fondos que ha trasferido el Gobierno de España.

La secretaria de Organización del PSOE CYL, Ana Sánchez ha adelantado que el próximo miércoles el Grupo Socialista presentará en las cortes un plan de choque para salvar la hostelería que esté dotado con 40 millones de euros, “a ver qué votan PP y Ciudadanos, si tienen la poca desvergüenza de votar en contra”.

Entre las medidas que contempla ayudas, cheques de resistencia para microempresas ya trabajadores y para los alquileres. En este sentido, ha avanzado que el procurador socialista Ángel Hernández se está reuniendo con todos los representantes de la hostelería de las 9 provincias, “se trata de poner financiación y sentarse con el sector para trabajar en las medidas necesarias”, señala. Los socialistas han apoyado el cierre de la hostelería, pero consideran que tendría que haber venido acompañado de medidas, “muchos titulares, pero nada de cuantías”.

Lealtad socialista

Ana Sánchez ha defendido la lealtad del PSOE con la Junta de Castilla y León pero reconoce que “se nos ha acabado la paciencia,”Igea y Mañueco están utilizando la pandemia para una campaña de propaganda personal en la que se disputan el liderazgo del PP”, sostiene argumentando que toda las decisiones que se han tomado desde la Junta de Castilla y León han sido “unilaterales, no solo las no las han consensuado con Luis Tudanca que ganó las elecciones ni si quiera con los sectores afectados, además tiene a los tribunales en contra, ahora el TSJ les han tumbado su decisión sobre las visitas a la residencias, no hay ni un solo colectivo satisfecho en la comunidad, han volado todos los consensos”

Sanidad

Sobre el tema sanitario Ana Sanchez acusa a la Junta de Castilla y León de “aprovechar la pandemia para imponer un modelo nefasto y privatizador por la puerta de atrás”. Sostiene la Secretaria de Organización del PSOE CYL que “han desahuciado a provincias como Soria y Zamora desde hace 30 años para imponer un modelo sanitario de recortes, la sanidad no está muerta por el Covid sino por los recortes desde hace 3 décadas”.

En este sentido, Sánchez ha tendido la mano a Ciudadanos para que apoye la comisión de investigación “que voten a favor para saber qué ha pasad en las residencias, por qué no se han realizado inspecciones en verano, la Junta de Castilla y León está defendiendo a los grandes grupos empresariales y no a los más vulnerables, nuestros mayores”.