El Cuponazo deja 10 millones en Astorga

Sábado, 16 Julio 2022 15:23

El Cuponazo de la ONCE ha repartido en Astorga 9.290.000 euros, en 12 cupones, uno de ellos agraciado con el premio mayor, nueve millones de euros; 10 cupones, premiados con 25.000 euros; y un cupón más, de la categoría XXL, agraciado con 40.000 euros.

El vendedor de la ONCE Arsenio Suárez Alonso es quien ha llevado la suerte de la ONCE a Astorga con esos 9.290.000 euros, localidad en la que vende las loterías responsables de la ONCE desde hace una semana, al ser su nuevo destino.

Arsenio se ha estrenado a lo grande con este Cuponazo.

El Cuponazo del 15 de julio también ha dejado premios en Galicia.

Así, en la localidad coruñesa de Betanzos, ha repartido 500.000 euros en 20 cupones premiados con 25.000 euros cada uno comercializados por la vendedora de la ONCE María Montserrat Sánchez Díaz.

Y en Lugo, el vendedor Ángel Carballo Coira ha repartido otros 500.000 euros, en 20 cupones premiados.

En Pozoblanco (Córdoba), el Cuponazo de la ONCE ha llevado la ilusión a 20 habitantes de la localidad entre los que ha dejado 500.000 euros, gracias al vendedor Antonio Sánchez Jaut.

Alicante ha recibido 375.000 euros del Cuponazo, en 15 cupones premiados, que comercializó Montserrat Victoria Mínguez.

En Medellín (Badajoz), la suerte de la ONCE ha repartido 250.000 euros de manos del vendedor José Antonio Sánchez Soto.

Además, este Cuponazo ha dejado premios de 25.000 euros en Llucmajor (Baleares), a cargo del vendedor Jaime Ruiz Bernat; Olivenza (Badajoz), gracias al vendedor Joaquín Barroso Piriz; Algeciras, con el vendedor Paulino Oliva Romualdo; Ontinyent (Valencia), por Urbano Garcia Albujer; y Leganés (Comunidad de Madrid), gracias a la vendedora Juana Torres Chaves.

