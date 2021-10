Menos paro en la Comunidad, pero más precariedad

Lunes, 04 Octubre 2021 13:12

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CEOE Castilla y León) ha valorado de forma positiva los datos del paro registrado correspondientes al mes de septiembre publicados hoy, que determinan un descenso en la Comunidad en 10.281 personas, un 6,9 por ciento en relación con el mes anterior. Los sindicatos UGT y USO señalan la precariedad del empleo creado.

Este dato además refleja una tendencia favorable respecto al año pasado, con 14.642 desempleados menos, un 9,55 por ciento.

En Soria, hay 374 personas menos en el paro al finalizar septiembre, casi un 10 por ciento, con lo que la cifra de desempleados es de 3.349.

Este descenso del paro en Castilla y León se ha producido en todas las provincias, con mayor incidencia en Valladolid (-3.188 parados); Burgos (-1.616) y Salamanca (-1.274).E

Además, el número medio de afiliados a la Seguridad Social alcanzó la cifra de 933.172, un 1,82 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, aunque registró una caída de un tímido 0,40% en comparación con agosto.

A la vista de estos datos, la Confederación considera que el protagonismo de las empresas en la generación y en el mantenimiento del empleo debe seguir siendo reconocido y apoyado por las diferentes administraciones.

En su opinión, la creación de empleo es la fórmula de crecimiento y generación de riqueza y desarrollo que la Comunidad necesita.

En este sentido, CEOE Castilla y León ha resaltado en un comunicado que es fundamental trabajar para que esta dinámica se mantenga, impulsando la actividad empresarial y priorizando las políticas encaminadas a reforzar la productividad y competitividad de las empresas y su capacidad de contratación; premisas que dependen en gran medida de las condiciones del entorno en el que desarrollan su actividad y, en concreto, del ajuste y estabilidad de sus costes y fiscalidad, de las cargas administrativas que soportan, del acceso a la financiación así como de un marco regulatorio que favorezca las decisiones de inversión y que impulse la creación de puestos de trabajo.

Igualmente, los empresarios de Castilla y León han señalado que la mejora del mercado laboral precisa de un marco de estabilidad político-económico libre de incertidumbres que lleven a posponer las decisiones de inversión, lastrando con ello la recuperación del empleo.

Para CEOE Castilla y León, además, las ayudas europeas, todavía pendientes de concreción, y las líneas de ayudas directas y a fondo perdido exigidas a las distintas administraciones, deben ser los pilares que garanticen, junto con una participación decidida del Diálogo Social, la reactivación de la economía y aumentar la ocupación.

Los empresarios de Castilla y León han valorado positivamente la ampliación del plazo en los ERTE y que protege, así, a las empresas para que puedan llegar a la campaña de Semana Santa en un contexto de normalidad.

También, han considerado de manera positiva el trato a la formación en el último acuerdo firmado en el marco de Diálogo Social, que avala el compromiso de las organizaciones con los trabajadores para garantizar su empleabilidad.

Empleo precario

Respecto a estos datos, el secretario de Acción Sindical y Coordinador del Diálogo Social de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia, ha incidido en el hecho de que “si bien estos datos son positivos no se puede decir lo mismo en cuanto a la calidad de la contratación”, en clara alusión a los empleos precarios y con jornadas parciales, ya que en Castilla y León 9 de cada 10 contratos son temporales.

“Aunque la reactivación se consolida, sigue siendo desigual y parcial”, ha señalado Santa Eufemia, puesto que el volumen de contratación en nuestra comunidad en el acumulado hasta septiembre supera el registrado el año pasado, pero sigue siendo alrededor de un 18 por ciento inferior al mismo periodo de 2019 y la contratación sigue siendo inferior en un 9% a la realizada en prepandemia.

Aunque la reactivación económica es un hecho “tenemos que ser prudentes porque todavía hay algunas incertidumbres” ha advertido el secretario de Acción Sindical.

Y es que, en las datos recogidos hoy, influye tanto la inflación como los problemas en la llegada de los suministros necesarios para la industria de la automoción.

“Con una inflación cercana al 4,4 por ciento”, según las previsiones para finales de año, “y una subida salarial del 1,5 por ciento, mal escenario se plantea para un crecimiento del consumo interno”, ha sentenciado desde UGT Castilla y León.

Sigue creciendo la bolsa de exclusión

Tras analizar los datos del paro correspondientes al mes de septiembre, el secretario general de USO-Castilla y León ha mostrado su preocupación por el crecimiento de la bolsa de exclusión social.

“Nos preocupa que todavía sean muchas las personas que no tienen un trabajo con el que vivir. Y es que 64.212 parados en Castilla y León no reciben prestación; más de 14.000 trabajadores no encuentran su primer empleo o llevan más de un año en paro y tenemos 11.769 jóvenes, de menos de 25 años, que no tienen trabajo. Estas personas necesitan una atención urgente o seguirán estando en grave riesgo de pobreza”, ha reivindicado Marco Antonio Martínez, secretario general de USO-Castilla y León.

