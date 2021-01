CC.OO. acusa a patronal de fracaso en negociación colectiva

En opinión de Andrés la cúpula de los empresarios no atiende a las responsabilidades que tiene adquiridas.

“La patronal representa al capital” ha señalado el secretario general de CCOO Castilla y León “y debe arrimar el hombro también para salir de esta situación como están haciendo los trabajadores y trabajadoras”.

En su opinión no puede seguir compitiendo tan sólo con salarios bajos “porque entonces las personas se van de esta tierra a buscar mejores condiciones de vida” ha recalcado.

El responsable de CCOO ha acusado a los empresarios de asociarse exclusivamente para negociar el Diálogo Social y para recibir subvenciones, pero “cuando se apela a su responsabilidad como agente social para salvar las situaciones de crisis no arriesgan, no se comprometen con su tierra y no asumen su papel en la sociedad” ha señalado Andrés.

En la negociación con CEOE Castilla y León se trataba también de implementar el teletrabajo dentro de la negociación colectiva como establece la nueva Ley promulgada por el Gobierno y de hablar de Planes de Igualdad necesarios también para combatir la discriminación que sufren las mujeres en el trabajo.

“Tampoco es estas materias que son de obligado cumplimiento en muchas empresas se ha querido comprometer la patronal y hacer de correa de transmisión de los compromisos hacia las organizaciones provinciales de empresarios que deben ponerlas en marcha” ha asegurado Andrés.