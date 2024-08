CC.OO. aclara todas las dudas sobre cotización de prácticas formativas universitarias

Sábado, 10 Agosto 2024 07:49

Comisiones Obreras de Castilla y León ha aclarado todo lo que hay que saber sobre la nueva cotización de las prácticas formativas universitarias o de formación profesional.

El pasado 1 de agosto de 2024 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Orden Ministerial que corrige la de 1 de mayo de este mismo año, donde se regulaba la suscripción del convenio especial con la Seguridad Social para computar la cotización por los períodos de prácticas formativas y de prácticas académicas externas reguladas que, en su momento, no fueron cotizadas porque no era obligatorio.

Esta corrección, si bien no acaba de atender todas las pretensiones sindicales ni de la comunidad científica, incorpora mejoras importantes respecto a la versión anterior, reduce de forma muy significativa el coste por periodo cotizable y mejora las condiciones de fraccionamiento del pago, además de ampliar el plazo para solicitar esas cotizaciones hasta diciembre de 2028.

¿Esto qué quiere decir?

Si hiciste prácticas formativas universitarias, prácticas en empresas, periodos de investigación universitaria o de formación profesional puedes pedir que se te reconozcan esos periodos como cotizados, aunque en su momento no lo hubieran sido.

Prácticas remuneradas: desde 2011 ya cotizan. Solo tienes que pedir que se te reconozcan las que hiciste antes de ese año

Prácticas no remuneradas: desde este 2024 ya cotizan. Si las hiciste antes de este año, puedes pedir que se te reconozca su cotización.

La beca es una manera de financiar una práctica. Igual que hay becas de estudio hay becas de prácticas. No es tiempo de formación ni de práctica.

¿Quién puede solicitarlo?

Pueden solicitarlo todas las personas que acrediten la realización de esas prácticas e indiquen las fechas de inicio y fin de cada periodo.

¿Puedo sumar todos los periodos de prácticas que he hecho?

Puedes recuperar un máximo de cinco años. Es decir, puedes sumar diferentes periodos de prácticas en la misma o diferentes empresas o instituciones, pero la suma total de esos periodos no puede exceder los cinco años.

También es importante que sepas que vas a poder hacer una única petición de reconocimiento, por lo que tendrías que acumular en ella todas las cotizaciones que quieras “recuperar”

¿En qué periodo he tenido que hacer esas prácticas?

No hay fecha de antigüedad.

¿Cómo se solicita? ¿Es igual para prácticas remuneradas y para no remuneradas?

Tienes que ir a una oficina de la seguridad social y allí solicitar la firma de un convenio especial para computar la cotización de prácticas.

La diferencia entre remuneradas y no remuneradas está en que las primeras ya tenían cotización obligatoria desde 2011, mientras que las no remuneradas han empezado a ser cotizadas obligatoriamente este mismo año. Por eso, a efectos de esta reclamación, habrá más casos de prácticas no remuneradas.

¿Hay plazo para solicitar este convenio especial?

Sí. Ha comenzado el 2 de agosto de 2024 y ese plazo de solicitud del convenio alcanza hasta el 31 de diciembre de 2028.

¿Hay que pagar por ello?

Sí, pero, como mejora de la Orden que se acaba de publicar, corrigiendo la de mayo de este mismo año, la cuota se calcula sobre las bases de cotización del momento en el que se realizaron las prácticas, y no sobre las de este año. De este modo, el coste por mes computado como cotizado pasaría de los actuales 290€/mes a entre los 40 y 140 €/mes por los periodos de prácticas que se produjeron entre 1980 y 2006.

¿Se pueden fraccionar los pagos?

Sí. El fraccionamiento de cuotas es una medida adicional especialmente importante para quienes tienen que recuperar periodos de tiempo más amplios. El importe total del Convenio Especial podrá así fraccionarse hasta un máximo de 7 años (hasta 84 cuotas mensuales).

¿Cómo me beneficia este acuerdo?

Dada la dificultad de los jóvenes para acceder a un empleo estable y la cantidad de periodos de prácticas previos que normalmente se realizan, este acuerdo es muy beneficioso para todas las personas jóvenes porque todos los periodos de prácticas que hayan realizado podrán cotizarse y ese tiempo contará para completar la carrera de cotización necesaria para jubilarse antes.

Ante cualquier duda, sólo hay que consultar en la sede de CCOO más cercana.