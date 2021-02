Sorprendidas siete personas en interior de bar

Martes, 02 Febrero 2021 14:13

La Policía Nacional ha propuesto para sanción a siete personas, con edades comprendidas entre 41 y 82 años, que estaban en el interior de un bar de Soria e incumplían diversas normas anticovid.



Los agentes de la policía nacional, según ha informado este martes en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en la provincia, observaron ayer por la tarde, en torno a las 17:50, como en el interior de un bar de la ciudad de Soria había un grupo numeroso de personas.

Cuando entraron en el establecimiento vieron que había seis personas contraviniendo la normativa sobre limitación de permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados que la fija en cuatro personas, salvo que sean convivientes.

A varios de ellos, también se les propuso para sanción por no llevar puesta la mascarilla obligatoria, por no respetar la distancia mínima de seguridad y por consumir bebidas alcohólicas en el interior de este tipo de establecimientos.

También se propuso para sanción al responsable del establecimiento por permitir el incumplimiento de todas esas medidas.

Desde que el pasado 25 de octubre se decretara la situación de estado de alarma en todo el país, las distintas administraciones han dictado diversas medidas con el objetivo de frenar la pandemia.

Entre ellas, las de la obligación de llevar puesta mascarilla, guardar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, la limitación de permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados a cuatro personas, salvo que sean convivientes, y la suspensión de la actividad en el interior de bares y restaurantes.

La provincia de Soria, como el resto de provincias de la comunidad, se encuentra en nivel de alerta 4 (fase 4), es decir, riesgo muy alto o extremo, con transmisión comunitaria no controlada y sostenida que excede las capacidades de respuesta del sistema sanitario.

Por este motivo, la Subdelegación del Gobierno en la provincia ha pedido a la ciudadanía colaborar activamente en el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por las autoridades.