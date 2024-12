Inspecciones contra el contrabando y defraudaciones a impuestos especiales en Soria

Jueves, 26 Diciembre 2024 10:48

La Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, en su labor de resguardo fiscal del Estado ha llevado a cabo durante este mes de diciembre varias actuaciones en Soria capital y provincia.

En concreto ha realizado 45 inspecciones en establecimientos de alimentación, bazares y empresas de paquetería, encaminadas a la reprensión del contrabando, con el objeto de evitar el comercio ilícito de mercancías no comunitarias, importadas de manera fraudulenta, así como persecución de falsificaciones y objetos potencialmente peligrosos al no cumplir con la legislación europea en materia de seguridad.

Además ha realizado seis controles en los accesos a Soria capital para evitar el uso de gasóleo bonificado en vehículos no autorizados, infringiendo la legislación sobre Impuestos Especiales así como diez inspecciones en establecimientos de ocio de la capital para el control

de la normativa sobre tabacos en los PVR (puntos de venta con recargo).

La Guardia Civil ejerce la función de resguardo fiscal del Estado en todo el territorio nacional con la misión de prevenir y perseguir el contrabando, fraudes y demás ilícitos de carácter fiscal.