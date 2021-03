Martínez anima a presentar la moción de censura

Viernes, 05 Marzo 2021 14:03

El alcalde de Soria, Carlos Martínez (PSOE), ha justificado este viernes la intención del secretario regional del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, de presentar una moción de censura en las Cortes regionales porque la Junta, a su juicio, no está dando cobertura a las amplías necesidades de la Comunidad.



"Tiene un proyecto caducado. No lo digo ahora, lo he dicho desde hace mucho tiempo. Además esa famosa regeneración con la que se aupó al Gobierno esa demostrando día a día una nula respuesta ante las demandas actuales desde el punto de vista sanitario y económico", ha declarado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa celebrada este viernes tras la celebración de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Soria.

Martínez ha señalado que la cuestión está en que "tienen que salir los números", aunque ha animado a jugar "el partido".

"Si Tudanca cree que hay margen suficiente, contará con mi respaldo", ha avanzado.

El alcalde de Soria ha apuntado que no hay que descartar la presentación de una moción de censura porque se esté en una crisis sanitaria, ya que el periodo legal se extiende hasta el próximo año.

"La nefasta de la gestión de la crisis sanitaria y de la derivada económica y social hacen que sea el momento más oportuno", ha recalcado.

Martínez ha asegurado a la Junta de Castilla y León le sirve cualquier excusa para no realizar su trabajo y gobernar y se dedica a hacer de ariete contra el Gobierno de España.

En este sentido ha acusado al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, de hacer lo contrario de lo que dijo antes de las elecciones autonómicas que haría si llegaba al Gobierno y el resultado es el mismo proyecto.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, se ha mostrado este viernes rotundo en afirmar que “cada declaración que hacen cada día Mañueco e Igea es una razón más para presentar una moción de censura".

“Los castellanos y leoneses están muy cansados del fango en el que están covirtiendo la política”, ha señaladoTudanca, quien ha censurado que no se estén ocupando de la crisis sanitaria, económica y social que vive la Comunidad, mientras que están instalados en “el insulto y el desprecio”.

Así lo ha señalado Tudanca tras la Junta de Portavoces donde detalló los asuntos que el Grupo Socialista llevará al pleno de la semana que viene y que estarán relacionadas con las personas mayores, el deporte y la igualdad.

En este punto, Tudanca ha lamentado que, en este próximo pleno, no haya declaración institucional en torno al 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer pero sí el PSOE defenderá una Proposición no de Ley para contribuir a alcanzar la igualdad plena y efectiva entre hombres y mujeres.