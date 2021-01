La Subdelegación hace balance del paso del temporal "Filomena"

Lunes, 11 Enero 2021 13:01

La Subdelegación del Gobierno ha esparcido en la red estatal de carreteras, durante el paso del temporal "Filomena", más sal y fundentes que en toda la campaña completa de vialidad invernal del año pasado.

Latorre ha realizado esta mañana un balance de todo lo concerniente a los efectos de la borrasca Filomena en la provincia de Soria durante el fin de semana, así como las previsiones para los próximos días de acuerdo con los avisos de la AEMET.

El subdelegado del Gobierno ha dicho que desde que empezó este episodio, la borrasca Filomena, se han esparcido por las carreteras estatales de la provincia (550 kilómetros), 4.700 toneladas de sal y 850.000 litros de salmuera (sal disuelta en agua), además de 12.000 kilogramos de cloruro cálcico (apoya a la acción de la sal común cuando las temperaturas son muy bajas).

Las cifras de fundentes utilizadas son altísimas, según ha subrayado.

Se ha distribuido este fin de semana tanta sal en estos tres días como en la campaña completa de vialidad invernal del año pasado.

Los diez depósitos y 16 silos de almacenamiento de cloruro sódico repartidos por toda la provincia tienen capacidad para 10.000 toneladas.

Durante los últimos días se ha seguido recibiendo suministro de sal por parte del proveedor que utiliza la Unidad de Carreteras de Soria.

Los depósitos de salmuera tienen capacidad para 400.000 litros, por lo que ha habido que ir realizando esta disolución de forma continua en las cinco plantas de salmuera con las que contamos en Soria.

En cuanto a los medios materiales, el Gobierno de España cuenta con 48 máquinas quitanieves que han estado trabajando de forma ininterrumpida (las 24 horas del día) desde las 15:00 horas del viernes.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuenta en Soria con 83 personas, incluidos los trabajadores de las contratas de los sectores de conservación (cuatro, incluido el de la A-2).

En total, unas 800 personas que dependen de la Administración General del Estado han trabajado durante estos días en la provincia para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

A esta hora permanecen en las áreas de embolsamiento de Soria 59 camiones (21 en Medinaceli y 38 en Arcos de Jalón). Son los que tienen como destino final la comunidad de Madrid.

No ha habido que destacar problemas muy graves, pese a que ha sido una nevada histórica.

Ayer hubo un accidente en la CL-101, a las 19:20 horas, entre dos camiones y un turismo con dos personas heridas.

Además, la Guardia Civil realizó 14 auxilios a vehículos y personas con otras necesidades, como por ejemplo, medicamentos.

•Todas las carreteras estatales de la provincia se encuentran en nivel verde (precaución).

Latorre ha hecho especial hincapié en que, si no es absolutamente imprescindible, no se utilice el coche. E incluso ha pedido a los que no tengan necesidad de salir a la calle que se queden en casa puesto que durante esta semana habrá una intensa ola de frío que convertirá la nieve en hielo con el consiguiente riesgo para los peatones.