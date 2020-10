Igea: "la segunda ola puede ser más terrible"

Viernes, 16 Octubre 2020 14:04

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha avanzado que implantará una nueva estrategia para contener la expansión del coronavirus Covid 19 en la Comunidad, aunque la próxima semana no lo apruebe la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Igea ha advertido que la segunda ola puede ser más terrible que la primera.



"Nosotros hemos propuesto una nueva estrategia, de niveles de alerta definidos, con valores epidemiológicos concretos. En la Comisión de Salud Pública se vio con buenos ojos y esperamos que la semana que viene esté aprobada, pero nosotros, se aprueba o no, vamos a ir hacia una estrategia de este tipo", ha avanzado Igea en Soria en la comparecencia ante los medios.

En este sentido ha señalado que esta nueva estrategia contempla más medidas restrictivas del contacto social en lugar de confinamientos, aunque tampoco se excluya.

El vicepresidente ha advertido que la segunda ola puede ser "incluso más terrible" que la primera, a pesar de todo lo que se ha hecho para combatir el virus, y ha apuntado que el trabajo de la Junta es intentar concienciar a la población para que cambie su modo de vida.

"Es un trabajo que no se hace ni en un mes ni tres. Este país se enfrenta a una situación que ha cambiado su modo de vida de modo radical. Durante unos meses, no sabemos cuántos, tenemos que vivir sin tocarnos, separados metro y medio, sin relaciones sociales... ", ha reclamado.

Igea ha confirmado que el virus está creciendo en Castilla y León y en toda Europa y la Junta cree que se han cometido algunos errores por parte de todos, en especial haber realizado una desescalada rápida.

"Si alguien ha peleado en este país porque no hubiera una desescalada rápida es la Junta. Éramos conscientes de que era un peligro; recuerdo todo lo que se reían de nosotros y nos presionaban. No sirve de nada decir ahora que teníamos razón; hay que seguir trabajando para mitigar la presencia del virus, que ha venido para quedarse a vivir entre nosotros", ha apuntado.

Igea ha explicado que el coronavirus es una pandemia que tendrá sus olas y en 2021, cuando se cumpla un año de su aparición en España, será un virus más y "hasta que no tengamos la inmunidad suficiente, tenemos la obligación de mantener estas medidas para evitar el colapso del sistema que ya vivimos".

El vicepresidente de la Junta ha señalado que la incidencia del virus está creciendo o está estable en todas las capitales, a excepción de Valladolid.

Igea ha reconocido que no pueden volver a suspender completamente la actividad programada en el sistema sanitario, porque sería "un desastre", al ser "mortalidad añadida".

El vicepresidente de la Junta, que ha sondeado este viernes en Soria la opinión de los alcaldes sobre la modificación de la ley de ordenación del territorio de la Comunidad, ha declarado a los periodistas que la Junta ha incrementado en más de 600 millones el gasto sanitario en la Comunidad, lo que ha permitido incrementar los puestos en las UCIs por encima de un 50 por ciento y tener más de 560 respiradores y más de 30 millones de equipos de protección.

Igea ha señalado que la estrategia de rastreo está siendo muy eficaz en Soria, lo que está permitiendo contener la segunda ola del virus, y han agotado las bolsas de empleo en sanidad, por lo que ha rechazado las críticas de algunos partidos sobre que la Junta no ha hecho nada durante la pandemia.