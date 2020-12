CARTA AL DIRECTOR/ Sin ánimo de lucro

23 Diciembre 2020

Ángel Coronado reflexiona en esta carta al director sobre el concepto "sin ánimo de lucro".

Imagíneselo. Es Ud. director de una sucursal bancaria. Llega un señor y le dice que viene al banco pero sin ánimo de lucro, solo a sacar un dinero de su cuenta corriente para disponer de cash. Unas compras que tengo que hacer.

Imagínese que Ud. le dice que le parece muy bien, y le acompaña, ya fuera de su despacho, para presentarle al subdirector de la sucursal y luego al señor de caja saltándose tan graciosamente la cola. Todo el mundo piensa en una visita importante. Nadie dice nada. Pocos dejan de notar su aire, antes brisa que aire. Todo el banco huele como bien. Hecha la operación de caja, director y visitante se dirigen a la puerta del establecimiento bancario y ya en la calle se despiden ceremoniosamente sin abandonar la modesta discreción que desde el primer momento se hizo dueña de todo el banco y de todos en él.

Y ahora imagínese otra cosa igual. Coge Ud. un taxi y le dice al taxista que le lleve a la calle de tal y tal número 19, y el taxista le dice que bien, que bien le puede llevar porque sabe bien dónde está y que lo quiere hacer sin atropellar a nadie por el camino, respetando todos los semáforos y dejando a los niños y a todo el mundo tranquilo en el paso de cebra que Ud. conocerá, el que cruza la Gran Vía entre las calles de Hortaleza y Fuencarral. Y todo eso sin ánimo de lucro. Y Ud, tranquilo ya, disfruta del viaje hasta el número 19 mientras piensa divagando entre sus cosas y mirando por la ventanilla y comprobando la veracidad de todo semáforo y del paso de cebra. Llegados allí, se baja y le suelta al señor del taxi una buena propina que deja huella en la cara del taxista. Sumo agradecimiento y respetuosa humildad.

Y ahora imagínese otra cosa igual. Busca Ud. en Google una web de las que se presentan diciendo que dónde estamos y quiénes somos. Y lee Ud. (ahora imagínese que yo soy la web y que hablo directamente con Ud.): nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, etc., etc., etc. Y allí se encuentra Ud, sin explicarse cómo, a San francisco de Asís junto a satanás.

Me quedé sin más cosas que decir. Este artículo me salió corto. Me consuelo recordando la bíblica recomendación: “por sus obras los conoceréis.” Y me consuelo también en que lo bueno (me gustaría que mi artículo lo fuese), cuanto más breve, mejor.

Fdo. Ángel Coronado