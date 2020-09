Carta al director/ Reflexión sobre el mundo

Kenia González Catalina, joven de 17 años, reflexiona en esta carta sobre lo poco que ha cambiado la vida en esencia del ser humano, en siglos de historia. Pero el ser humano sigue teniendo hoy la asignatura pendiente de conocer el pasado y aprender de los errores que se han cometido.

Muchas veces los estudiantes nos hemos preguntado, ¿para que me importa a mi saber la vida de personas que vivieron hace miles de años? Pensamos que tenemos razón al preguntarnos eso, al decir que la historia no sirve para nada… pero cuando creces, cuando vas entrando ya en un mundo que no era el que creías, que pobres inocentes somos antes de saber lo que nos espera en esta vida… bueno, pues cuando te das cuenta de como funcionan las cosas, empiezas a ver que igual no hay tanta diferencia de la vida en la que vivimos ahora, de la vida en la que vivieron aquellos señores que no nos importaban.

Te das cuenta de que la historia si que sirve para algo, especialmente para darnos cuenta del daño que ha hecho el ser humano, el daño que nos hemos hecho entre nosotros durante tanto tiempo, y esta asignatura sirve para que no volvamos a repetir los mismos errores, para que aprendamos de ellos…

Ahora mismo en la época que nos encontramos, en comparación con épocas anteriores.

Ha habido muchos progresos. Muchos progresos que tuvieron un punto de partida hace muchos años, que no los inventamos nosotros si no nuestros antepasados, porque efectivamente no todo lo que hicieron, lo hicieron mal. Muchas de las mecanizaciones que tenemos ahora salieron de esa historia que nos caracteriza. Hemos mejorado mucho también, tanto en medicina, como en ciencia, educación… tenemos más recursos, mejores tecnologías, herramientas… que nos ayudan cada día a mejorar este mundo en el que vivimos.

Sin embargo, hay una cosa que por supuesto estamos haciendo mal, contaminar, y aunque seamos muy inteligentes, parece que no nos damos cuenta de lo que puede pasar si no mejoramos, alguien un día dijo que el mundo se acabaría tarde o temprano, yo digo que esa persona que algún día cuestiono la vida del planeta donde vivimos, tiene razón, todo tiene fecha de caducidad, pero lo que si se también es que en nuestras manos está que esa fecha llegue antes o después.

Guerras mundiales, conquistas, enfrentamientos en un mismo país, dictaduras que hicieron mucho daño, fallos económicos que dejaron a mucha gente sin dinero… de estas cosas son de las que tenemos que aprender, no volver a repetir. Si todo esto se volviera a repetir… si volviéramos a vivir otra guerra mundial los daños que sufriríamos ahora serian el doble, o el triple.

Si, hemos mejorado, como he dicho antes en ciencia, educación… pero también en armas para defendernos, armas que, si las utilizamos ahora, podríamos acabar con el planeta entero, y solo por poder… poder, rivalidad. Si hay algo que sigue caracterizando al ser humano de ahora y al de antes es la competitividad, el egoísmo, esa ansia de querer ser mejor que nadie, de que la gente te tenga respeto.

Por eso, aunque hayan pasado muchos años, el ser humano sigue siendo igual de avaricioso. Algunas personas dicen que habrá una Tercera Guerra Mundial, yo sinceramente espero que no, espero que por lo menos hayamos aprendido de la historia, aunque solo sea un poquito. Pero claro eso lo digo yo que no tengo nada por lo que empezar una Tercera Guerra Mundial.

Sin embargo, esos señores que si creen que tienen tanto poder como para destrozar todo el mundo solo porque su país sea la mejor potencia, si pueden hacerlo.

En mi opinión, el mundo ha cambiado, si, pero no tanto como pensamos, por ejemplo, ahora estamos combatiendo con una pandemia mundial, que jamás imaginamos que pasaría. Pensamos que en el mundo de ahora podemos controlar todo, y no es así, hay cosas que no conocemos todavía y esa es nuestra gran debilidad, la debilidad del ser humano, el hecho de no conocer. Pero como hemos visto en estos tiempos, si somos uno, si luchamos juntos y no contra nosotros, no nos para nada.

Fdo: Kenia González Catalina