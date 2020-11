Carta al alcalde por el Cerro de los Moros

Viernes, 20 Noviembre 2020 15:47

Ángel Coronado reclama al alcalde de Soria, en carta abierta, que defienda los valores socialistas en el Cerro de los Moros.

CARTA AL DIRECTOR/ Carta abierta al Sr. Alcalde

Se trata del asunto del “Cerro de los Moros”, pero no de pedirle ni rogarle. Nada de súplicas. En democracia, en los asuntos mundanos de los cerros y del más acá, no existe la súplica sino el voto.

Pienso en el voto, que lejos de nacer en la urna tiene dentro de uno mismo su cuna. Y si alguien en democracia merece ser objeto de súplica, ese alguien es uno mismo.

Me suplico a mí mismo aguzar vista y oído para dar a mi voto el mejor valor de los posibles, porque valores hay muchos. Tantos, y la duda tan descomunal, que no cabe duda. La duda no cabe toda dentro de mi voto. Me parece que no cabe dentro de ninguno contados uno a uno. Pese a todo voto.

Y en esto recuerdo y me permito recordarle, Sr. alcalde, que tiene Ud. en su poder la mayoría de los votos de Soria, y en particular, todos los de los socialistas sorianos obreros y españoles. Y ahora sí, ahora le pido, le ruego y le suplico.

Pero no que sea demócrata, que suponemos que lo es, sino que atienda de forma cuantitativa o estadística los valores sorianos obreros socialistas y españoles antes y por encima de los particulares valores de mercado, sin olvidar como alcalde, claro está, el resto de los valores. Atentamente.

Fdo: Ángel Coronado