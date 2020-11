Decomisados 6.750 kilogramos en campaña micológica

Viernes, 20 Noviembre 2020 16:38

Los decomisos acumulados en Soria desde el inicio de la campaña micológica, en su mayoría níscalos (sólo 4 kilogramos de boletus), ascienden a 6.750,52 kilogramos, según los datos facilitados este viernes por la Junta de Castilla y León, que ha instruido hasta la fecha 134 denuncias.



La Junta de Castilla y León continúa desarrollando, en coordinación con la Subdelegación del Gobierno, a través de la Guardia Civil, el operativo de campo sobre el control y la comercialización ilegal del recurso micológico en la provincia de Soria, que se ve reforzado durante los fines de semana, días en los que se concentra mayor número de recolectores.

El objeto de este tipo de operativos, en el que también participan agentes medioambientales de las entidades propietarias (Ayuntamiento de Soria y Mancomunidad de los 150 Pueblos), es controlar a recolectores ilegales y a comercializadores intermedios que no cumplan la normativa vigente, así como evitar las malas prácticas recolectoras, que causan daños al monte, para hacer que el aprovechamiento micológico sea sostenible en el tiempo.

El número de denuncias cursadas hasta el momento asciende a 134, de las que 75 han sido por recolectar sin autorización, 27 por exceso de recolección, 24 por transporte sin acreditación, 6 por obstrucción a las labores de la autoridad y 2 por acampada ilegal, uso de fuego o dejar residuos.

Las denuncias han sido expedidas por los agentes medioambientales y celadores de la Junta de Castilla y León (59 %) y la Guardia Civil (41 %).

Del total de las denuncias, 107 de ellas han sido formuladas en la comarca de El Burgo de Osma.

Por otra parte, esta semana los agentes medioambientales han realizado un operativo de control en Rabanera del Campo, en el que han detectado que recolectores de Aragón se habían saltado el confinamiento perimetral establecido por los gobiernos de ambas Comunidades Autónomas, aunque no se han producido decomisos de furgonetas o de setas ya que los infractores contaban con todos los permisos correspondientes.

Además de la obligatoriedad de expedir el correspondiente permiso que le habilita a recolectar en alguno de los acotados de la provincia, los recolectores pueden recoger con un permiso recreativo más de 5 kilogramos de setas al día, ni más de 3 kilogramos de setas en zonas no reguladas (recolección episódica).

La provincia de Soria cuenta actualmente con 11 cotos micológicos que regulan, en su conjunto, 184.363 hectáreas.