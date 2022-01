Vox dice que es la opción novedosa para 13-F

Viernes, 28 Enero 2022 09:09

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha criticado el resultado del sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y ha calificado de "marca blanca" a la agrupación de electores Soria ¡Ya!. La opción novedosa, ha resaltado, es su formación.

Ortega Smith, que ha participado anoche en el acto simbólico de la pegada de carteles con la candidatura de Vox Soria a las elecciones autonómicas del 13 de febrero, ha declarado a los medios de comunicación que afrontan la campaña en la provincia con una "decidida voluntad" de ponerla en el mapa, "porque hay algunos que se han empeñado en abandonar esta provincia".

En este sentido ha apuntado que algunos partidos han negado el potencial de futuro de Soria, con unas políticas de abandono, desinversión y desinformación de la realidad.

"Soria merece tener una representación importante en las Cortes de Castilla y León para que las inversiones necesarias para recuperar el atractivo para que no siga despoblándose", ha asegurado.

Ortega Smith ha lamentado que hoy parece que Soria está condenada a ser una provincia con menos peso y capacidad para ofertar trabajo a los jóvenes.

"Soria es una provincia de España y por tanto Vox, con vocación nacional, se volcará en esta provincia como cualquier otra. Nuestro presidente nacional, con el candidato Juan García Gallardo estarán en Soria el domingo para dar muestra en el inicio de campaña todo su apoyo y fuerza, pero eso no es más que el comienzo, porque vamos a recorrer todos los pueblos y las comarcas. Vamos a pisar calle que es lo que nos gusta a los de Vox", ha avanzado.

Ortega Smith ha asegurado que hablarán con los sorianos en esta campaña para decirles que no se dejen engañar por los cantos de sirena "de los de siempre, de los que llevan 35 años gobernando para no haber hecho absolutamente nada. Mucho cuidado con las estafas, marcas blancas, que son caretas del PSOE y del PP, que se presentan aprovechando la tragedia de estas provincia, con esos esloganes de la España vaciada, pero que al final ellos son los mismos responsables que han provocado esta situación. Qué no se dejen engañarl, que no se crean las marcas blancas y que confien en un proyecto que viene con voluntad de demostrar lo que ya hemos demostrado en otros lugares de España: que se puede reducir el gasto político innecesario, las subvenciones a los chiringuitos, y todo ese dinero se puede invertir en generación de riqueza y de trabajo, en infraestructuras, en hospitales, en escuelas, en lo que de verdad necesitan los españoles".

A preguntas de los periodistas sobre los resultados del sondeo electoral del CIS, Ortega Smith lo ha calificado como el "panfleto" de Tizanos y ha señalado que lo cuelgan en el cuarto de baño al lado del inodoro, que "es la única utilidad que tiene".

Para el secretario general de Vox, el sondeo del CIS está dictado a las órdenes del Gobierno, "y jamás aciertan, siempre quedan muy por debajo, pero nos anima a que haya este tipo de buen humor en las campañas".

Además ha asegurado que las verdaderas encuestas son las que van diciendo la calle, en la que los candidatos de Vox están recogiendo el apoyo de muchos ciudadanos, y por supuesto la democrática del 13-F.

"Las encuestas dicen que Vox entra con una fuerza arrolladora, con representación en todas las provincias, con capacidad de decisión en el Gobierno. Así que Mañueco vete preparando dos cosas: o la maleta o el cuaderno y el bolígrafo porque te vamos a decir lo que vamos a empezar a hacer para que Castilla y León recupere su capacidad, su futuro, su trabajo, la población que has abandonado", ha señalado.

En cuanto a las complicaciones para obtener un procurador en estas elecciones autonómicas en Soria con la presencia de Soria ¡Ya!, Ortega Smith ha señalado que al final son siempre los mismos de siempre, "plataformas de encubrimiento, de blanqueo y de marca blanca".

A su juicio, Vox representa un aire fresco, de novedad, por lo que ha emplazado a los sorianos, si están cansados de probar la misma "pócima" que han dado los mismos pésimos resultados, merece la pena probar una nueva candidatura, que es la tercera fuerza política de España y que lo que promete, lo cumple.

Carmen Romero, cabeza de lista de Vox Soria, ha señalado que afronta la campaña electoral con mucha ilusión y ganas de trabajar y de "ir a por todas" y, especialmente, con la intención de apoyar la sanidad, para que sea igual que la de cualquier provincia de España.