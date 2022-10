Unidad para mejorar "migajas" de fiscalidad diferenciada

Viernes, 28 Octubre 2022 13:53

Kos presidentes del PP en Teruel, Cuenca y Soria, han mostrado su rechazo a las “migajas” de las ayudas al funcionamiento de las empresas anunciadas por el Gobierno de España para las tres provincias españolas más despobladas y han pedido “que cumplan o se aparten, porque no puede ser que se dediquen a engañar”, en palabras del presidente del PP soriano, Benito Serrano.

Los presidentes provinciales del PP en Cuenca, Teruel y Soria, Benjamín Prieto, Joaquín Juste y Benito Serrano, respectivamente, se han reunido este viernes en la capital soriana para poner en común sus demandas a las ayudas al funcionamiento de las empresas, reconocidas por el Gobierno de España para las tres provincias más despobladas de España.

El presidente provincial del PP de Cuenca, Benjamín Prieto, ha recalcado que la despoblación no debe ser un tema de “moda” o que sirva sólo para el relato de elaborar unos PGE y ha calificado de “engaño” las ayudas de funcionamiento a las empresas anunciadas por el Gobierno.

“No es un ningún beneficio, es un artificio para volver a engañar a los ciudadanos. ¿Quién confía en Pedro Sánchez? “, ha resaltado.

Prieto ha considerado que las ayudas tienen que tener continuidad en el tiempo, con medidas estructurales que impulsen el potencial importante que tienen las tres provincias más despobladas de España.

“No queremos ninguna limosna. En el medio rural hay que generar una repoblación, con medidas claras para que merezca la pena vivir en un pueblo de Soria, Teruel o Cuenca”, ha reclamado.

Por su parte, el presidente del PP de Teruel, Joaquín Juste, ha cuestionado que el PSOE quiera hacer algo de verdad por revertir la despoblación ya que no tiene sentido solicitar una ayuda a Europa, que ésta la concedan y después no aplicarla en toda su extensión.

Juste ha señalado que en Teruel hay 12.000 autónomos y 8.000 empresas y a los primeros se les ha dejado fuera, por lo que ha pedido ayudas para todos, ya que tan importantes son las nuevas empresas como las ya establecidas.

“Lo que se ha anunciado es el 1 por ciento, ¿Qué ventaja competitiva vas a tener con este porcentaje?”, ha cuestionado.

Por último, el presidente del PP de Soria, Benito Serrano, ha subrayado que se quiere mostrar una unidad de acción por parte del PP, que “decimos lo mismo en Soria, Cuenca y Teruel y expresamos lo mismos sobre las ayudas al funcionamiento”.

Serrano ha recordado que han peleado todos por conseguir estas ayudas y una vez conseguidas, se han encontrado con una “tomadura de pelo mayúscula”, que supondrá como mucho seis millones de euros en las ayudas al funcionamiento frente a casi 140 millones autorizados por la UE.

“Lo han plasmado de una forma ruin y no servirá para nada. Y te indigna más si dos días antes, en Mallorca, el presidente del Gobierno compromete ayudas por casi 300 millones”, ha censurado.

Por su parte, la vicesecretaria regional de Desarrollo Regional del PP en Castilla y León, Yolanda de Gregorio, ha señalado que el Gobierno se está riendo de los ciudadanos de estas tres provincias, porque las medidas apenas supondrán un revulsivo para atraer empresas.

“Queremos decir a los ciudadanos de las tres provincias que no estamos dispuestos a que se rian de ellos. Vemos que estas ayudas no nos benefician. No se está cumpliendo el objetivo marcado por Europa, de hasta el 20 por ciento de los costes laborales”, ha subrayado.

De Gregorio ha asegurado que el Gobierno ofrece migajas y ha pedido que es necesario ayudar al empresario, como está haciendo la Junta con las pymes y sus gastos de funcionamiento