UGT señala que Trabajo sanciona a Molinero Logística por incumplir normativa laboral

Miércoles, 25 Diciembre 2024 19:19

FeSMC UGT Soria ha informado que Molinero Logística S.L. ha sido sancionada por la Inspección de trabajo por incumplimiento de la normativa laboral y se le

ha requerido pagos a la Seguridad Social, además de trasladar a la fiscalía un posible delito.

La situación de algunos sectores en Soria, con respecto a las condiciones de trabajo y respeto a la normativa, es preocupante y desde FeSMC UGT Soria han denunciado esta situación tanto a las autoridades competentes como a la opinión pública y uno de ellos es el de la logística, "muy de moda en Soria últimamente".

El sector de la logística siempre ha repetido el mantra de la falta de trabajadores según la patronal y es por ello que ha utilizado los contingentes de trabajadores extranjeros contratados en sus países de origen, principalmente Molinero Logística, S.L.

FeSMC UGT Soria ha asegurado en un comunicado que ha detectado hace mucho tiempo que a dichos trabajadores no se les decía la verdad cuando los contrataban, que

las condiciones de vida en Soria no eran adecuadas y no se cumplían la normativa laboral en algunos cobros indebidos como en la obtención del CAP.

Finalmente, y después de muchas consultas de afectados en sus instalaciones han podido reunir las pruebas y testimonios, muy difíciles debido al miedo de los afectados a la pérdida de su trabajo y de su residencia en España en caso de ser identificados, para poder interponer denuncia a la empresa enclava en el poligono industrial de Ólvega ante la

Inspección de Trabajo en Soria en octubre del 2023.

Finalmente, y después de un año, ha recibido el resultado de las actuaciones e la Inspección de trabajo,



“Se inicia procedimiento sancionador a la empresa por incumplimiento de la normativa laboral, la no informar de los elementos esenciales del contrato y de los descuentos en la nómina. Se efectúa el requerimiento de pago de los salarios y de cotización a la seguridad social por la homologación del CAP. Se comunican a la fiscalía los hechos relativos al supuesto cobro de cantidades por conseguir el trabajo, posible delito tipificado en el artículo 248 del Código Penal", ha informado.

Esta sanción es un paso importante, según el sindicato, en la lucha por garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores y fortalecer el estado

de derecho en las relaciones laborales.

·También, que la falta de trabajadores en un sector tiene que ver con las condiciones de trabajo y con el cumplimiento de la normativa laboral y el convenio colectivo

Animamos a todas las personas trabajadoras a venir a FeSMC UGT Soria para informarse ante cualquier problema laboral y poder entre todos y todas conseguir mejores condiciones laborales en nuestra provincia", ha señalado.