TRIBUNA / Y por qué no mayoría absoluta, alcalde

Jueves, 25 Mayo 2023 08:56

Saturio Hernández de Marco cuestiona en este artículo de opinión a los que opinan que no sería bueno una nueva mayoría absoluta del actual alcalde, Carlos Martínez.

Y habremos de señalar que, frente y evidentemente contra, los que llaman a que los poderes públicos y sus titulares están al servicio de “no sé qué”, pero se pasan el tiempo, glosando su mucho trabajo y lo mucho que les deben los ciudadanos/as, que tienen que votar lo que ellos dicen.

Y por eso dicen a los electores que no repitan la mayoría absoluta del actual Alcalde.

Y no definen el por qué, salvo su única razón y por ellos y ante ellos.

Por eso defiendo y por qué no va a tener el actual Alcalde mayoría absoluta, que los electores entienden que la merecen o pueden merecer, y eso a pesar de …. .

Esto que termina el 28-5 tiene un resultado que parece un juego, pero que no lo es. Han salido múltiples encuestas y, para Ciudad de Soria, dan una mayoría absoluta, repite, a quien ya la tiene la misma en la Ciudad de Soria

Y a esos efectos por lo que se ha escrito hasta el momento, yo me pregunto y por qué no mayoría absoluta. Y qué pasa si la tiene, además de que no pasa, ni pasará nada.

Se ha escrito en los últimos días sobre que, para viabilizar un urbanismo más racional en Soria, con adoquinado salvaje al canto, y para que vaya mejor se insta a “mayoría absoluta: no, por favor”, o en noticias de Adoquilandia y otros similares,, que inciden con especial énfasis en que “Alcalde, otra mayoría absoluta, no”, pero se olvidan todos ellos, creo, que estamos en elecciones y los que se presentan son los que son, con sus fuerzas “y no hercúleas”.

En pocas palabras son partidarios de que el Alcalde actual no obtenga sus previsibles mayorías, que son la suya y las de su partido en otros lugares, y todo ello con la presidencia de la Diputación

Y, además, qué alternativa dan: ninguna.

Porque ni siquiera el no ir a votar, lo único que generaría es que el que votara a una lista, se llevará la elección de todos los concejales.

Eso es como algún nuevo partido en interrogante, (ya está en el fenecimiento de la isla de los sargazos), pero al que le han pasado o sepultado el tiempo, como si hubieran pasado cincuenta años de vida.

Y ignora, parece que se ignore o que se debe ignorar que los cotos y votos los va a mantener indefinidamente por qué sí: eso cuando lo lean otros se van, por lo menos, a sonreír.

Pero la cuestión es, no sólo lo anterior, sino, qué se haría, qué se hará por los que propugnan y piden que no se obtenga una nueva mayoría absoluta por quien ya tiene no sé cuantas: y además me da igual.

Y a esos efectos la inexistencia de alternativa, inexistencia real, es llamativa, porque eso es como pedir en un pleito una acción declarativa sin establecer alternativa y sin justificar nada.

O se dice que es “bellíiiiiiisimo” el paisaje, tal o cual, pero no definen cómo conservarlo y mantenerlo con medidas concretas, y con un estudio técnico de superior entidad o enjundia, “-y no es vocablo antiguo o pasado-”, de los que pueda tener el expediente, para ver la razonabilidad de lo que se pide con más contundencia que los informes del expediente que sea.

No sirve decir, sólo que el embudo debe ser eliminado, sino que ha de indicarse cómo debería hacerse y por qué se ha de elegir la del recurrente y no la del Ayuntamiento recurrido.

Es igual que la mención a la protección del paisaje, del ambiente y de cosas inmateriales que son obligaciones de conservar, que no se conservan por los poderes públicos, y se ha de recurrir, aparte de alegar, pero eso ha de hacerse determinando cómo se debe gestionar esa protección, es un sin sentido hablar del bellísimo paisaje o la tranquilidad del paisaje y como se obstaculiza su protección y, cuando eso se alega en la vía administrativa, y luego se recurre, se debe motivar técnicamente, no alegaciones excesivamente genéricas y sin ofrecer una decisión o propuesta técnica de superior contenido determinante de la mejor solución para ser adoptada judicialmente.

Es por ello que en esta situación o medo se busca la mayoría absoluta por unos, y por otros, no se dice que gobiernen los otros, se dice, se indica que el que va a obtener mayoría absoluta no la obtenga, y no se la den los electores.

Pero claro, esto es como las propuestas del Cerro, o de la Quinta Planta Pajaritos II, se manifiesta que es ilegal, una barbaridad y afirmaciones similares, pero no hay propuestas que lleven a cabo actuaciones más acordes a lo que se requiere la razón

Lo mismo aquí, Alcalde no busque la mayoría absoluta, si lo hace todo se “desmelenará”, pero los otros ni están, ni se les espera; se desconfía de modo absoluto por ello de los electores y eso es un peligro de que no se mueva nada y sólo estén unos pocos.

Eso no funciona así, y yo por eso digo y por qué no mayoría absoluta Alcalde, cuando los demás ni están próximos, ni se les espera, porque ¿Soria ya es con usted, quizá?.

Es otro elogio alcalde, el séptimo, vamos que ni siquiera en su partido le “asajan” tanto.

Fdo: Saturio Hernández de Marco