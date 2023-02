TRIBUNA / Un año en las instituciones

Lunes, 13 Febrero 2023 13:42

Soria ¡Ya! cumple este lunes un año en las Cortes regionales y ha querido agradecer a los electores sorianos el apoyo recibido. A su juicio, su presencia en las instituciones ha permitido que Soria esté en las agendas de la Junta y partidos políticos.

TRIBUNA / Un año en las instituciones

En Soria ¡YA! cumplimos un año de nuestra llegada a las instituciones. Fuimos la opción elegida de forma mayoritaria por la ciudadanía soriana en las elecciones autonómicas celebradas el 13 de febrero de 2022. Un hecho histórico que supuso la entrada del movimiento ciudadano a las Cortes de Castilla y León con tres procuradores. Este apoyo masivo lo ratificaron 19.385 votos, el 42,72% del censo electoral. Sorianos y sorianas decidieron que Soria ¡YA! era la elegida para representar a la provincia de Soria y sus intereses en las instituciones. Una reacción a las décadas de olvido y abandono que sufre la provincia por parte de la Junta de Castilla y León. Un golpe en la mesa provocado por el hastío general de los sorianos, que llevamos décadas sintiéndonos ninguneados y tratados como ciudadanos de segunda respecto a los de otros territorios.

Queremos agradecer a los miles de votantes su confianza en nuestro proyecto, la labor de colaboradores e interventores que nos ayudaron durante la campaña electoral, a las personas que llevan 365 días dándonos fuerza y muestras de cariño por las calles y también a aquellos sorianos y sorianas que decidieron no darnos su voto. Nuestro más sincero agradecimiento, sin todas estas personas no estaríamos andando este camino.

Gracias al respaldo masivo de la sociedad soriana, los más de 20 años de lucha ciudadana se vieron traducidos en tres escaños de los cinco asignados a la provincia. Así, Soria ¡YA! nos convertimos en la primera fuerza política de la provincia. Este apoyo nos encomendó una enorme responsabilidad que asumimos con ilusión. Precisamente ese es nuestro motor en el día a día, el que hace que trabajemos duro y con dedicación para Soria en las Cortes de Castilla y León. Porque por encima de todo está Soria y sus gentes, que es a quienes nos debemos por los que luchamos. Nuestros tres procuradores, Ángel, Vanessa y Juan Antonio, están centrados en esta enorme tarea. Sanidad, despoblación, mundo rural, infraestructuras, educación, ayudas al funcionamiento, servicios sociales, industria,... son nuestros caballos de batalla, nuestro empeño porque no nos conformamos. Porque creemos que Soria tiene futuro.

Es cierto que, tras el resultado en el resto de Castilla y León y el juego de mayorías, no fuimos determinantes en la formación de un gobierno. Pero sí estamos siendo influyentes en el día a día de la actividad parlamentaria. Con nuestra llegada a las Cortes de Castilla y León los sorianos y sorianas tenemos por fin voz propia, sin filtros ni condicionamientos externos. Desde entonces, Soria y los intereses de sus ciudadanos son los primeros, sin anteponer siglas ni partidismos. Hemos trasladado a las Cortes las demandas de Soria, los problemas de los sorianos y nuestro hartazgo. Lo que denunciábamos en las calles ahora también lo hacemos directamente al presidente de la Junta y sus consejeros, cara a cara y de tú a tú.

Con nuestra llegada a la política, Soria está en las agendas de Junta y partidos políticos para los que, hasta hace poco tiempo, éramos una provincia lejana, con problemas lejanos que no condicionaban las decisiones y propuestas por el hecho de ser 8,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Nuestra presencia en el parlamento autonómico y en el teatro político está logrando que, poco a poco, demandas que llevan décadas sobre la mesa o en un cajón se tengan en cuenta en sede de partidos y en despachos de consejerías, por simple supervivencia. Solo falta que las promesas y los compromisos de palabra en medios de comunicación y discursos se conviertan en hechos tangibles por parte de los que tienen el poder político y la mayoría en las Cortes, que sean relevantes de una vez en una provincia que nunca les ha importado y nos dejen de mentir. Llevamos cuarenta años de falta de voluntad política de ayudar al que menos tiene, sabemos de lo que hablamos.

Son muchas las zancadillas que nos encontramos por el camino en nuestra actividad en las Cortes de Castilla y León. También ha habido satisfacciones. Quizá la mayor decepción que llevamos hasta ahora es la falta de apoyo y voluntad política en la aprobación por parte de las Cortes de nuestra proposición no de ley en la que solicitábamos comenzar los trámites para devolver los estudios de Medicina a Soria. Tanto PP, que votó no, como PSOE, que se abstuvo, optaron por no escuchar un clamor popular en forma de más de 7.000 firmas recogidas. Los procuradores sorianos de ambos partidos, Pedro Antonio Heras y Ángel Hernández, sin embargo no dudaron en apoyar esto mismo para Burgos y León.

Y estamos satisfechos por conseguir la unanimidad en un asunto que para nosotros es prioritario: las ayudas al funcionamiento. Todos los grupos del parlamento votaron a favor de nuestra PNL en la que instamos a la Junta a pedir al Gobierno de España su aplicación en máximos. Unanimidad por el bien de los ciudadanos. Algo complicado de conseguir en unas Cortes crispadas y más preocupadas en la bronca política que en resolver problemas. Nosotros no vamos a cejar en el empeño de presentar iniciativas por y para Soria, y dar nuestro voto afirmativo a aquellas presentadas por otros grupos que consideremos buenas para la provincia. Porque queremos ser parte de la solución.

Encaramos el arranque de este segundo año en las Cortes con más energía que nunca. Un año cargado de desafíos que aumentan aún más nuestra responsabilidad para con nuestros paisanos. Un reto que asumimos con ilusión, esperanza y fe, porque el camino que queda por delante es largo y solo podemos llegar a la meta si lo hacemos con el empuje de la sociedad soriana unida.

Fdo. Soria ¡Ya!