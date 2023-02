TRIBUNA / Soria ¿asentada?: Fábrica de productos necesarios

Saturio Hernández de Marco incide en este artículo de opinión en la necesidad de impulsar proyectos económicos que, sustentados en la rentabilidad, se implanten en la provincia y ayuden a su crecimiento.

El asentamiento en Soria de la población es preciso por el hecho de que, en caso contrario, no es que baje la población, es que ni existirá. Y eso no es un augurio negativo.

Se va acercando a la realidad.

Y no parece que pueda subsistir con un “adoquinado salvaje” ineficaz, inválido y contrario al deambular o con un “dinerillo” a recibir por una urbanización que diría va a existir, viendo una reciente noticia de “Desde Soria", o con el incremento contrario a los derechos de todos los que pagan, IBI y otros.

El Mirón el 29-1-23 señalaba y exponía la “Financiación de la Junta para un centenar de proyecto en medio rural”.

Indicaba la noticia que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural publicará 30-1-23 la resolución por la que se aprueba la dotación financiera correspondiente a la octava asignación adicional específica de fondos públicos, por importe de 5,28 millones de euros, a determinados Grupos de Acción Local (GAL) destinada a las Estrategias de Desarrollo Local.

Los proyectos financiados con esta octava asignación permitirán crear un total de 70 empleos y la consolidación de 316 empleos.

En cuanto a los empleos creados, un 47 por ciento (33 empleos), corresponden a los proyectos de valorización de productos agrarios y agroalimentarios y el resto a las pymes en general y a las relacionadas con actividades del sector turístico.

En cuanto a los empleos mantenidos, el 38 por ciento (121 empleos) correspondería a los proyectos de valorización de productos agrarios y agroalimentarios.

El Mirón el día 29.1.2023 publicaba una Tribuna de Mario González sobre “Soria, Fábrica de Alimentos”, toda ella completa de contenido y razón, y no es preciso reiterarla, pero, sí, pensarla y repensarla por su acierto.

El Mundo el día 24.1.2023, con firma de Pablo R. Suances, daba cuenta de “el futuro de la tecnología europea a mil metros de profundidad en el corazón del Ártico”. Kiruna, la ciudad más al Norte de Suecia está una de las minas más grandes y modernas, con minerales raros, de los que hemos dado cuenta en otras Tribunas y referidos para el Cerro de los Moros.

Pero junto a todo ello, parece claro que el asentamiento que es lo que se busca y el fin que se persigue, bien lo dice Mario González, pues Soria como fábrica de productos es un vivero de posibilidades que debería ser más explotada, sobre todo para el asentamiento deseado y buscado desde diversas perspectivas.

Y sirve también los concursos sobre el torrezno.

Hay que potenciar no sólo actuaciones en todos los aspectos para ese logro de asentamiento de población, sino que parece que se tiene que hacer algo para potenciar por los propios comercios sorianos la venta por internet, un poco -o bastante- descuidada.

Pues el hecho de la búsqueda de asentamiento de población no tiene, no parece que tenga un solo camino, que no lo tiene, sino que es un cúmulo de aspectos a poner de manifiesto, con esa idea de los efectos de asentamiento.

Vamos y veamos, que los que vayan o participen desde fuera en las iniciativas de actuaciones de asentamiento, se queden, algo siempre difícil y problemático, pero posible, si hay atractivos sociales, materiales y personales y de ocio, es decir que mejoren su calidad de vida.

Qué va a hacer una persona, además de nada “de naa”, con una subvención o entrega de cantidad para una vivienda, en un pueblo de 20 habitantes, para que teóricamente se asiente, si no tiene medios de sanidad, cultura, educación para sus hijos, ocio general, aunque sea minúsculo, pero no tiene rentabilidad para su profesión o función, pues tiene que irse o viajar todos los días, porque el Pueblo no da para eso.

Y rentabilidad económica que, si no existe, no asienta a nadie, y en su día, si se conociera un poco la historia de sitios como Soria, se sacaría a colación actualizando la casa abierta y con humos de los comunales. Es de imaginar que no hay que explicar qué son los comunales.

Sino de qué se van a instalar servicios, y obras previas, como un nuevo hospital-clínica, o residencias de tercera edad, que, cierto es, cumplen ya unos años, pero todo ello requiere una infraestructura de material y personal que es lo que, haciéndola, asienta población, igual que la edificación de edificios e infraestructuras públicas y/o administrativas.

Y si, además de esto, se consiguieran minerales atractivos de rentabilidad, aunque sean minerales raros en el Cerro, o más servicios, o más comercio y un éxito y lleva ya años el E. Lecrerc existente en Soria, o Mercadona, Día y otros, o la puesta en funcionamiento de centrales pequeñas de energía nuclear, se llegaría a un mejor asentamiento.

Sobre todo por el hecho de que estos servicios potencian la venta por internet, y eso siempre es rentabilidad, y eso es un incremento de facturación, lo de Shakira ­“la mujer factura” y la facturación abarca todos los aspectos del negocio, hasta lo más mínimo-, y del comercio, y ese hecho sí que produce asentamiento de población y de actividades complementarias, que también facturan en la venta.

Sergio García de Soria-Noticias publica “La imperiosa necesidad de los detalles” que lo referencia a otros supuestos, con actualización a 28-9-2022.

Y eso de los detalles es imprescindible en estos tipos de actuaciones.

Y el detalle-los detalles múltiples y variados y conectados es lo que hace a una actividad, servicio u obra viable por la precisa rentabilidad que tiene que existir, pues esa rentabilidad, el detalle material de la misma, es la que hace el asentamiento real y factible, no otra cosa, y menos es, esa meliflua mentira de lo que dicen algunos “estoy en el verano en mi “amadíiiiisima” Soria, tierra de poetas y literatos”, para luego ser partidarios de edificar en tal o cual sitio y no en los Cerros de Úbeda y no oponerse a nada.

Me dice un amigo y estoy de acuerdo que, si se hubiera hecho lo de la energía nuclear, ahora, pasado el tiempo, puede servir hoy la energía nuclear verde o el hidrógeno de naturaleza nuclear, condicionamiento que, ahora, se está imponiendo, y su creación de centrales nucleares asumibles de menor tamaño y más eficaces, y eso sí se puede hacer, hoy en la Unión Europea sería muy aceptable.

Es la rentabilidad que ha de completar y complementar los pagos por proyectos que se dicen ganadores y de interés para recibir cantidades de los programas de las Administraciones y eso sí que completa la efectividad de los dineros de las Administraciones.

Fdo. Saturio Hernández de Marco