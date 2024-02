TRIBUNA / ¡Tengo un ático en Pajaritos II!

Viernes, 02 Febrero 2024 08:53

Uno de los compradores de ático en la promoción de viviendas Los Pajaritos II describe con humor la penosa situación que las ilegalidades de las obras les está generando y creando, debido a la incompetencia municipal.

Parece que soy una de las víctimas del esperpento de Pajaritos II. Firmé con la inmobiliaria Domus Nebrija un contrato de reserva o arras para la compra de un ático en el edificio que se iba a construir en el solar de Pajaritos II. Un cuarto piso con hermosa terraza orientado al Sur, con magníficas vistas y con todo el campo delante de casa. Un sueño hecho realidad. Bueno, mejor dicho, un sueño que prometía ser realidad.

Sin embargo los hechos son que ha vencido el plazo comprometido para su entrega y ni tengo mi ático ni sé cuándo podré tenerlo, si es que algún día el Ayuntamiento, la inmobiliaria y no sé quién más son capaces de resolver los problemas que han arruinado mi sueño y me han llevado a una situación surrealista: tengo que dejar mi actual vivienda porque la vendí para pagar la nueva y … bueno, no voy a contar mi vida, que gracias a estos genios va por tristes caminos. Y no me consuela el poder recurrir a los tribunales para obtener una compensación económica Dios sabe cuándo. ¡Yo quiero mi ático!

El Ayuntamiento ha dicho que pronto tendremos una solución los compradores de piso, pero el tema se va aplazando sin explicación. Así que he consultado con un arquitecto experto en la materia, y el desánimo ha sido mayúsculo. Resulta que sobre la terraza de mi ático, de tres metros y medio de anchura, hay un forjado que la cubre por completo (sería, supongo, la terraza de los áticos de la quinta planta) con lo que mi ático se ha convertido en una cueva sin luz y a mi terraza le han robado el sol y la luz. ¿Cómo es posible? Pues no, no es posible, porque ahora sé que sobre la terraza de un ático no se puede construir ninguna cubrición permanente porque lo prohíben las ordenanzas urbanísticas de Soria. Pero ahí está esa cubrición permanente, con la bonita consecuencia de que ningún arquitecto firmará el fin de obra legal ni ningún arquitecto del Ayuntamiento firmará la licencia de ocupación de mi ático.

Además me ha informado de que tampoco es legal la construcción de almacenes sobre mi ático, ni la construcción de un nuevo piso para colocar placas solares (que, por cierto, no sé para qué serán porque en la memoria de calidades del proyecto no figuran esas placas).

En resumen, que mi sueño va para largo y no veo forma de poder ocupar mi ático. Y digo yo: si está tan claro que esas obras de la quinta planta son ilegales ¿por qué razón no se demuelen? ¿Quién tendría que ordenarlo, ya que el Ayuntamiento no está por la labor? ¿Valdría para algo una denuncia mía como comprador sin compra? ¿Más gastos? Y con muy poca o ninguna esperanza de lograrlo.

Sólo me queda una salida: comenzar a escribir las Memorias de Pajaritos, con aquello de “Yo tenía una granja, digo un ático, en Soria…” Aún guardo momentos de buen humor junto a la rosa blanca de José Martí.

Me permitirán ustedes que no desvele mi verdadero nombre por las posibles repercusiones en el logro de mi sueño.

¡Quiero mi ático!

Fdo: Tomás Santos