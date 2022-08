TRIBUNA / Soria ¡YA!, partido político. ¡Pues Claro que sí!.

Lunes, 08 Agosto 2022 08:18

Fernando García defiende el paso dado por la plataforma Soria ¡Ya! para convertirse en partido político y se pronuncia a favor de su presentación a las elecciones municipales. Pide un alcalde de Soria ¡Ya!.

¡Pues claro que sí!, estaba claro y no podía ser de otra manera. No te vas a consumir en papeleos y costes burocráticos, cual mito de Sísifo de las elecciones, desatendiendo lo esencial. Hay que estar en igualdad de condiciones para arrebatar por lo votos todos los espacios e instituciones democráticas imprescindibles para el crecimiento y desarrollo eficaz y eficiente de Soria.

Pero este cambio, que no se puede ni se debe solo justificar por las ventajas de ser partido y no agrupación, implica otras exigencias de opinión y crítica, sobre las que Soria ¡YA!, pasaba de puntillas o simplemente las ignoraba.

Y ahora como partido le corresponde opinar, influir y proponer en asuntos silenciados y por los que la opinión pública está muy preocupada como puede apreciarse en la calle.

No es menor la remodelación de la estación de autobuses, que en el 2002 el PP anunció que sería una estación intermodal y 20 años después lo solventa con una reforma insuficiente estética y funcionalmente. Tal vez el no cumplir lo prometido es el preámbulo de que el tren está en peligro.

La viabilidad real de la accesibilidad para todos.

El adoquinado de las calles, que crece y crece, aumentando el ruido y contaminado acústico de la ciudad, incomodando a los peatones e impidiendo el descanso de los vecinos, mientras continúa el negocio de los adoquines.

El rescate del polígono de Valcorba. Las compras innecesarias.

El importante gasto ya veremos si inversión y que resultados aporta en la ciudad de medio ambiente, que no se sabe o no se dice cuantos puestos de trabajo va a crear, mientras corremos el riesgo de no tener ni medio ambiente, por exceso de granjas porcinas (¿) y el peligro de la macro vaquería de Noviercas, ni ciudad ya que años tras año se reduce la población.

El Cerro de los Moros que tanta tinta está haciendo correr pues el sector inmobiliario muy activo en sus intereses y muy atento a los movimientos de Soria ¡YA!, en mi opinión para evitar su candidatura, sin que la vivienda se abarate.

La demolición de un edificio emblemático como el del mercado, sustituido por una mole impresentable, costosa e ineficiente en estos tiempos. Y semi vacio como el centro.

Y qué decir de una ciudad que no llega a los 40 mil habitantes pero precisa de dos asesores en exclusiva del alcalde y tiene 6 liberados. Algo no se está haciendo bien desde hace mucho tiempo.

Y así podríamos seguir y seguir.

Esperemos que esto de “ Soria ¡Ya! no descarta presentarse a las municipales” no sea un auto engaño inducido u orquestado por los duendes con intereses propios que consideran que aún no se está preparado y exige mucho trabajo y financiación, favoreciendo así la continuidad del PSOE y posiblemente de Carlos Martínez dado el calendario electoral.

La campaña está hecha, el trabajo resuelto con todos los voluntarios de que dispone Soria ¡Ya! prestos a colaborar y la financiación a 10 euros por 18 mil votos, que es el doble de lo que se precisa. Solidariamente algunos pondrán 20 por el que ahora no pueda poner 10.

Pero si Soria ¡Ya! amaga (“no descartamos”) y no da (“presentarnos”), y al final no se presenta y en 2023 no tenemos el alcalde de Soria ¡Ya!, será considerado como una cobardía, tal vez una traición y poco a poco perderá el respaldo ciudadano que no lo entendería.

Soria no puede esperar cuatro años más que se tirarían por la borda, mal gestionar un presupuesto de más de 60 millones, favoreciendo la continuidad de Carlos Martínez, un alcalde que lleva 16 años mas 8 de concejal y del que se dice que su larga mano-que la tiene- llega a Soria ¡Ya! y que se explicaría por no haberse manifestado nunca ante el Ayuntamiento con sobradas justificaciones para hacerlo como la del IBI.

Así que con optimismo e ilusión no queda más remedio que calentar el otoño e invierno preparando la elección del alcalde de Soria ¡Ya! para 2023.

Escrito queda.

Fdo: Fernando García Aparicio.