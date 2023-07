TRIBUNA / Soria con el núcleo duro

Viernes, 07 Julio 2023 07:57

Saturio Hernández de Marco reflexiona sobre el posible reparto de los dos diputados en liza en Soria en las elecciones generales del 23 de julio y el núcleo duro que decide por donde se dirige la ciudad,

Por cierto, hay tanto “paracaidista” en Soria y aledaños que, ya, los paracaídas oscurecen, con los paracaidistas a mansalva, el cielo, y, ya, ni se ve el núcleo duro, que es el decisor de las cosas, incluso del BIC del Cerro de los Moros o del adoquinado salvaje, el embudo embudado respecto de lo que no se ha pronunciado más que la sociedad civil, y nada, nada, los que se dicen representantes políticos.

BIC o inexistencia procedimental de edificabilidad que no lleva indemnización, ni aún con buena voluntad o falaz condescendencia.

Han pasado las fiestas de San Juan, los jurados, las cuadrillas y el público ha mejorado sustancialmente con su actividad y su cooperación entre todos para mayor realce de la Fiesta, y, eso sí, con el cierto y real apoyo del Ayuntamiento que con el Señor pergeñador de voluntades parsimoniosas, (por eso es navaja de Ockham y almirante de pulso de hierro), ha conseguido, diríamos, “querido Alcalde”, que todo fluyera hacia el futuro y, no como el sexo fluido, hacia adelante y en beneficio de la Ciudad, de sus gentes y del comercio, incuestionablemente necesario.

El titular de la Navaja de Ockham parsimoniosamente ha hecho, aquí, todo bien, elogiable Alcalde: nuevo elogio, octavo, creo, a mi curriculum, jo.

Y aquí y ahora no se habla de la Tribuna del Mirón de Julio de 2022, 7-7, porque eso de los 40 millones es una noticia de corto recorrido por su consciente inexactitud, que ni siquiera sirve o servirá para argumentar una indemnización, ya por si sólo inexistente, pero inexistente desde el primer momento, que no se preocupen los “patriotas”, que ya ese convenio diluido y ni siquiera fluido no representa nada, ni lo representó, ni lo representará, ni es título para ganar dinero que es lo que exclusiva y únicamente les preocupa,- ahí su denominado “patriotismo”-, sin perjuicio de estulticios y estulticias siderales, que no sirven ni para defender lo que dicen.

Tampoco en el pasado lo representó, salvo para los que quieren obtener algo del Ayuntamiento piensen ganar un recurso algún día, si llega, que no llegará, afirmación tajante en presuposición.

NI siquiera para una permutita, que esa es la idea de estos tiempos, de cuantioso e hipotético contenido.

En paseo hacia el Espolón, desde la Plaza Mayor, y desde el Espolón a la Plaza Mayor, un amigo paseaba conmigo, o yo con un amigo, y el debate se centraba en cuántos votos, en las generales, obtendrían PP, PSOE y Soria ni casi ya, es decir lo que se llamaba, antaño, Soria ya, y señalamos que serían unos 12000 votos PP, 10000 Psoe, unos 7000 Soria ni casi ya y Vox unos cuantos, como Sumar o similares.

Hablamos, también, que, sería un diputado al PP, otro al Psoe, que tiene que reponerse de perder la Diputación, si la pierde, aunque el titular de la Navaja de Ockhan sea ya diputado y previsible Presidente si el PSOE gana el recurso, con medidas cautelares, por ahora.

Y los senadores repartidos entre los partidos mayoritarios.

Mi amigo me indicó que no estaba muy de acuerdo, pues Soria ya obtuvo unos 18000 votos, y habría perdido unos diez mil votos, en demasiado poco tiempo: le digo qué cosas, pero “tienes” que pensar o repensar cuál es la razón haber quitado de los balcones el emblema de esa Soria ni casi ya; me dijo que tenía razón, pero … . Y le insistí que, puede darse de todo, es cierto, pero en estas últimas semanas unas listas han recuperado 6 diputados por una trifulca en una Comunidad, y en el ABC aparecen encuestas diarias con variaciones de uno y dos diputados de más o de menos.

Pero esa pérdida estaría o no justificada, y después de no haberse presentado a las locales, y no haber hablado de nada de lo que precisa Soria Ciudad, y por agregación en los demás Municipios, qué pueden esperar. Y sin definir su posición sobre las instalaciones agrícolas, ganaderas y forestales.

Esto, lo anterior, con el riesgo de las presuposiciones, pueden no darse, pero no pasaría nada, se demostraría, quizá, más intensamente que los que hacen y hacemos “tribunas” y “tribunitas” no influimos en nada, incluso menos que los denominados candidatos que no dejan presentarse a nadie, no sea que les quiten el puesto y las dietas: eso es una cuestión recurrente a las listas.

Pues, bien, inundada Soria, con incidentes de la lluvia, y no sólo por la lluvia, pues el cielo estaba oscuro por la multitud de paracaídas, la mayoría absoluta y la inexistente influencia de los que escribimos en todo tipo de tesitura “tribunitas”, o hacen, todavía peor, preguntitas con menos influencias, por mucho que “los de las preguntitas se crean que les deben algo por tratar de reconducir el rumbo del mundo de ellos” y, sobre todo cuando se unen en ni siquiera presuntas algaraditas de “iluminados/as” sin rumbo y sin ideas y de 3 personas para protestar, es un decir, por una edificación de unas 1.304 viviendas que no van a parar, ni detener y sobre todo porque los que escriben en contra no influyen en nada, pero nada.

Pero eso ya expresado en anteriores Tribunas, se ha de volver a recalcar, porque esa situación configura o puede configurar que en cada entramado de poder se forme el núcleo duro, que es con “Pocas Personas deciden y adoptan” decisiones en los asuntos de su competencia; incluso es adoptar decisiones no hacer nada, como en el Cerro.

Cierto es que se ha parado esa ridiculez o estulticia de que algo les habría de dar a los “pobres promotores, (extensible a todos los dueños de la Unidad”), porque tienen un derecho tan fluido que no es más que un pensamiento en el vacío sin desarrollar, caso de que en el mar de los Sargazos estén para pensar.

Y no lo desarrollan, por mucho que unos y otros digan que ha de dárseles algo, pues si no reclamarán al Ayuntamiento otras cantidades y ya, parece, que hay dos recursos en marcha.

Recursos en marcha, que si son ciertos es información y documentos públicos visibles para “todos/as, incluso o con más razón de los que “hacen preguntitas”, con elucubraciones sin ton, ni son, pero, eso sí, no piden las cosas vía de la Ley estatal 19/13 o por otra al efecto”. Dicho esto, anteriormente, se debe seguir, así lo entiendo, pues la información al público debe ser debería de ser abierta y transparente, no como ahora, que no es nada.

Y cuál es la razón de que no se pidan las cosas por escrito en el Ayuntamiento de Soria, pues, parece, que se envía a todo el mundo, el que se atreve o se le ocurre, al contencioso, previo trámite del pertinente consejo de transparencia; vamos, más o menos, año y medio.

Y con ese tiempo, con esos trámites o similares, se pierden las ganas, parece, pero es el método y no desconocemos que, parece, el Ayuntamiento ha contestado en ocasiones al Defensor de Castilla y León que eso no era de su competencia, y no ha habido recursos contra cuestiones como las que, parece, han ocurrido.

Pero en todo caso, además de los trámites, hay que tener las ideas claras: es decir si hay un derecho, se ha de hacer valer, sobre todo.

Y las listas sólo tienen el derecho del resultado que salga en las urnas, y eso incluso le puede dar la razón, creo que no, a quien ha señalado recientemente en Tribuna que tendrá un buen resultado, espero que no, porque no han hecho nada, y no han dicho nada.

Pero nada de nada, la inacción absoluta.

Ni como nuestro Alcalde, titular de la Navaja de Ockham y floreciente y brillante hacedor del mando como almirante de mano de hierro, los que se presenta en las generales no tienen la fuerza del impulso, y menos de los que han sido autoelegidos como paracaidistas de hoy en el vacío de lo rancio y obsoleto entre ellos mismos por la restricción o bloqueo de afiliados y eso es noticia de Prensa no contradicha.

Pero aquí rige lo de F. García, que ni el Alcalde-ni el promotor se van a molestar, entre sí, a otros veremos. Y menos urbanizar. Y si eso lo extendemos a otros debates, la relación puede ser indefinida y, además, interminable; el adoquín vivo y extensivo y de ejecución salvaje e indiscriminada, la quinta planta con vida propia casi, el embudo imperecedero, las calles contrarias, todas en Soria, el deambular para las personas, las que no tienen aspectos de diversidad funcional y los que si los tienen; permutitas a doquier; compras de palacetes o de un palacete para hacer “algo”, que, luego, no se ejecuta, ni se hace o se dilata en el tiempo como es gaseoso convenio del 2006, y un largo etcétera expuesto con toda claridad y brillantez, en su momento por un comentarista en la Tribuna, 3-3-23, Regino Paramo, “Lo público es público. O debiera serlo”.

Es por ello elogiable, caso menor, pero importante, se reitera lo dicho anteriormente, la aprobación de una supergranja, que hemos leído, en Monteagudo de las Vicarías, 2400 cerdos autorizados, con las mejores calidades, (Heraldo de Soria 26.1.2023), y eso lo ha reflejado con todo acierto Félix Villalba en Heraldo de Soria, como hemos referenciado en anteriores Tribunas.

Esto de recordar está normalmente muy bien, a otros les parecerá que no, sobre todo porque les digan qué has hecho para salir en las Tribuna del Mirón, y por eso otro amigo, no es de los paseos me dice y me contradice que “Sorianicasiya” obtiene un diputado y lo pierde el PSOE, yo creo que no, le dije, pero insistió; veremos.

Así el núcleo duro de decisión actúa siempre y sin cortapisa, se nota.

Y esto es un artículo largo, o muy largo, pero es lo que hay, no pasa nada, sólo faltaba, “aunque me riña mi amigo”.

Fdo.:Saturio Hernández de Marco