TRIBUNA / Rey de trolas

Jueves, 06 Julio 2023 23:12

Mario González argumenta en este artículo de opinión los motivos que concurren para que los electores de la provincia apoyen las candidaturas de Soria ¡Ya! en las elecciones generales del próximo 23 de julio.

TRIBUNA / Rey de trolas

Soria ¡Ya! ha desgranado su programa electoral para las Generales del 23-J en el que recogen más de setenta medidas para atajar los que para ellos son los tres problemas clave de esta provincia: la despoblación, el olvido institucional y las carencias en infraestructuras y servicios públicos. Entre ellas, destacan el aprovechamiento al máximo de las ‘Ayudas de Funcionamiento’ –que con el gobierno del PSOE se quedaron en ‘ayudas al estancamiento’-, el desarrollo de las autovías A-11 y A-15, la línea de tren Soria-Castejón y el impulso de los polígonos de titularidad estatal de Soria y Arcos de Jalón, y todo ello para superar los “años de retrasos por la desidia del bipartidismo silencioso” –de la PPSOE- dando la oportunidad, a través suyo, para que “los ciudadanos sorianos podamos influir por fin en la política nacional”.

Sin embargo, Luis Rey, candidato al Congreso por el PSOE, ha tenido la cara dura de denunciar, en referencia a Soria ¡Ya!, que “lo que hemos visto este año y medio es que todas las expectativas no se han convertido ni en inversiones ni proyectos, y esa puede ser la realidad en España", en referencia a la presencia de Soria ¡YA!, desde 2022, en las Cortes de Castilla y León. Pues bien, que yo recuerde, la presencia de representantes sorianos por el PSOE, tanto en las Cortes Generales, desde 1977, como en las Cortes de Castilla y León, desde 1983, se ha traducido en un único proyecto puesto en marcha prácticamente ahora mismo y que ni siquiera es nuevo sino de ampliación: la macro cárcel de Soria.

Cualquier otro se puede englobar en el desarrollo propio de estos años que se ha dado en todo el territorio nacional, por lo que no puede computarse a los efectos de superar la brecha existente con otros territorios como, por ejemplo, Cataluña y las Provincias Vascongadas, a los que el PSOE viene regando de millones desde los albores de esta pseudodemocracia. Para más inri, esas ‘Ayudas de Funcionamiento’ o ‘Fiscalidad Diferenciada’, competencia exclusiva del Gobierno Sánchez (PSOE), han sido desleídas hasta el punto de no significar nada.

Si de algo ha pecado Soria ¡Ya! en su salto a la política es de beneficiar al PSOE al dejarse llevar por su querencia sociológica en lugar de centrarse en su misión política, y así vimos, primero, como sus Procuradores en Cortes se alineaban con la oposición del PSOE y contra el Presidente ganador, Mañueco (PP), en el momento de su investidura en esas Cortes de Castilla y León 2022 (por eso, precisamente, no veremos esta legislatura autonómica ningún proyecto importante para Soria desde la Junta de Castilla y León) y también vimos, segundo, como por suerte de algún ensalmo se negaron a presentarse en las pasadas Municipales 2023 facilitando una nueva mayoría de Carlos Martínez que nunca se hubiera producido de presentarse Soria ¡Ya! Todo esto se le olvida a este ‘rey de trolas’ cuando entra en una precampaña en la que el PSOE “tiene miedo, mucho miedo, y no saben torear. Si son bravos los toretes no los pueden ya matar, y la gente pide a gritos que los echen al corral”.

Pintan bastos para el PSOE en estas próximas Generales porque Soria ¡Ya! se presenta y tira de la misma base sociológica que tradicionalmente se abandonaba al PSOE a sabiendas de que nunca va a hacer nada, absolutamente nada, por Soria, sencillamente porque eran ‘de los suyos’ (el cáncer de las banderas).

Sin embargo, ahora, se presenta una Soria ¡Ya! que todos sabemos que lo va a intentar de verdad y que puede conseguirlo porque junto con la España Vaciada puede que sumen los suficientes diputados como para hacer de llave al nuevo gobierno.

De eso se trata: de facilitar gobiernos y pasar al cobro dicho apoyo como vienen haciendo vascos y catalanes desde los tiempos del General. Ha llegado el momento de pasar de los trileros de siempre y de unas banderas que ya no deberían tener ningún significado para la ciudadanía y de jugárnosla, por Soria, con Soria ¡Ya!

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.